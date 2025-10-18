Bloomberg: Kontantlösa Sverige sårbart vid konflikt med Ryssland

Marcus Murray, grundare av cybersäkerhetsföretaget Truesec, har i över två decennier kartlagt svagheterna i finansiella system.

Han berättar att allt fler banker nu oroar sig för en ny typ av hot – statliga aktörer som inte vill stjäla pengar utan skapa kaos genom att slå ut banksystem eller underminera förtroendet för dem.

– Det handlar inte längre bara om cyberbrott för ekonomisk vinning, utan om att destabilisera hela samhällen, säger han till Bloomberg.

I de nordiska och baltiska länderna växer oron för ryska så kallade hybridattacker – störande angrepp som slår mot infrastruktur och skapar problem i samhället.

Flera sabotage och cyberangrepp med koppling till Ryssland och andra fientliga stater har redan riktats mot privata företag i Europa, påstås det, dock ofta utan någon form av bevis.

Men om Ryssland skulle göra sånt här på riktigt skulle banksektorn vara särskilt sårbar, och myndigheter varnar nu för att den befinner sig i frontlinjen i ett nytt slags digitalt krig.