Mördade tre svenskar med skott i huvudet – nu kartlägger han invandringskritiker åt vänstern

Journalisten Christian Peterson har lagt upp en video som visar hur han stötte på Ricard Nilsson i samband med söndagens manifestation i Stockholm.

Nilsson bekräftar att han suttit i fängelse för trippelmord, men tillägger:

– Just nu jobbar jag som journalist och nyhetschef.

Mordet begicks den 27 september 1999 i Klippan. Gert Green, 65, Stig Salomon-Sörensen, 65, och den sistnämndes son Christer, 32, hade lurats till Forsmöllans rekreationsområde för att göra upp en bilaffär.

De satt i sin bil när Ricard Nilsson kallblodigt avrättade dem genom att skjuta dem i huvudet med en Berettapistol.

I folkvimlet bland vänsterextremisterna noterade jag ett välbekant ansikte: seriemördaren Ricard Nilsson.



När jag talar med Nilsson berättar han att han alltid varit socialist och kämpat för “alla människors lika värde”.



📹 Se hela intervjun: https://t.co/go3nvxa4Zl pic.twitter.com/ulRJNxwGkS — Christian Peterson 🇸🇪 (@AssarChristian) December 2, 2025

Han dömdes till livstid fängelse för morden men blev villkorligt frigiven hösten 2019 efter att straffet tidsbestämts.

För Peterson uppger Ricard Nilsson att han idag jobbar på "flera olika tidningar". Han är bland annat nyhetschef och reporter för vänstertidningen Kriminalvårdsmagasinet, sedan maj 2025.

År 2021 avslöjade Expressen att Tino Sanandajis webbtidning Bulletin hade anlitat Ricard Nilsson för att göra internutredningar av tidningens medarbetare i samband med stora internbråk.

Nilsson uppger att han inte har ändrat sin politiska vänsteruppfattning under tiden i fängelse.

– Jag har alltid haft samma. Jag tror på alla människors lika värde, säger han.

Peterson undrar om allas lika värde även gäller de tre personer han mördade.

– Alltså, brottet jag begick är djupt beklagligt, svarar Ricard Nilsson.

Videon uppmärksammas nu internationellt av den amerikanska journalisten Andy Ngo, känd för sina granskningar av extremvänstern.

"Wow. En svensk seriemördare vid namn Ricard Nilsson har blivit Antifa-'journalist'", skriver han.