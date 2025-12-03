© Christian Peterson/X
 

Mördade tre svenskar med skott i huvudet – nu kartlägger han invandringskritiker åt vänstern

Publicerad 3 december 2025 kl 09.25

Utrikes. Under Alternativ för Sveriges fackeltåg för Karl XII dök en oväntad person upp vid extremvänsterns motdemonstration. Den dömde trippelmördaren Ricard Nilsson var på plats för att kartlägga invandringskritiker i rollen som nyhetschef för vänstertidningen Kriminalvårdsmagasinet.
– Jag tror på alla människors lika värde, förklarar trippelmördaren.

Dela artikeln

Journalisten Christian Peterson har lagt upp en video som visar hur han stötte på Ricard Nilsson i samband med söndagens manifestation i Stockholm.

Nilsson bekräftar att han suttit i fängelse för trippelmord, men tillägger:

– Just nu jobbar jag som journalist och nyhetschef.

Mordet begicks den 27 september 1999 i Klippan. Gert Green, 65, Stig Salomon-Sörensen, 65, och den sistnämndes son Christer, 32, hade lurats till Forsmöllans rekreationsområde för att göra upp en bilaffär.

De satt i sin bil när Ricard Nilsson kallblodigt avrättade dem genom att skjuta dem i huvudet med en Berettapistol.

Han dömdes till livstid fängelse för morden men blev villkorligt frigiven hösten 2019 efter att straffet tidsbestämts.

För Peterson uppger Ricard Nilsson att han idag jobbar på "flera olika tidningar". Han är bland annat nyhetschef och reporter för vänstertidningen Kriminalvårdsmagasinet, sedan maj 2025.

År 2021 avslöjade Expressen att Tino Sanandajis webbtidning Bulletin hade anlitat Ricard Nilsson för att göra internutredningar av tidningens medarbetare i samband med stora internbråk.

Nilsson uppger att han inte har ändrat sin politiska vänsteruppfattning under tiden i fängelse.

– Jag har alltid haft samma. Jag tror på alla människors lika värde, säger han.

Peterson undrar om allas lika värde även gäller de tre personer han mördade.

– Alltså, brottet jag begick är djupt beklagligt, svarar Ricard Nilsson.

Videon uppmärksammas nu internationellt av den amerikanska journalisten Andy Ngo, känd för sina granskningar av extremvänstern.

"Wow. En svensk seriemördare vid namn Ricard Nilsson har blivit Antifa-'journalist'", skriver han.

