SVT och SR frias för beskrivningar av Charlie Kirk

Ärendet gäller flera olika inslag från september i både SVT:s "Rapport" och Sveriges Radios "Ekot".

I program och nyhetssändningar kallades Kirk bland annat för "konservativ aktivist", "högeraktivist", "högerlutande opinionsbildare" och "högerkonservativ debattör".

Flera anmälare menade att epiteten antingen var för milda eller för hårda, medan andra ansåg att viktiga delar av Kirks politiska verksamhet saknades.

I besluten konstaterar nämnden att SVT:s och SR:s beskrivningar byggde på uppgifter som programföretagen redovisat i sina yttranden. Granskningsnämnden skriver att programmet och inslagen "inte stred mot kraven på opartiskhet och saklighet".

Man gör samma bedömning i SR-ärendet, där granskningsnämnden, med hänvisning till SR:s yttrande om Turning Point USA, friar benämningen "högeraktivist".