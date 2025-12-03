© Polisen
 

Efterlyst "svensk" gripen i Kosovo

Publicerad 3 december 2025 kl 07.24

Efterlyst. En 33-årig svensk medborgare som varit internationellt efterlyst sedan 2020 har gripits i Kosovos huvudstad Pristina. Mannen, Alahudin Shaban Begu, misstänks vara huvudman bakom ett rekordstort narkotikabeslag i Göteborg sommaren 2020.

Dela artikeln

Alahudin Shaban Begu greps natten till tisdag efter nära samverkan mellan svensk polis och polisen i Kosovo.

Han har varit häktad i sin frånvaro misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott, kopplat till ett beslag på 144 kg kokain och 60 kg amfetamin i Göteborg. I den härva där en väktare avslöjades via Encrochat och dömdes till åtta års fängelse pekas Begu ut som misstänkt huvudman.

Nyhetssajten Insajderi uppger att 33-åringen i Kosovo misstänks för att ha lett en kriminell grupp som köpt in vapen och ammunition för vidare transport och försäljning. Han ska också vara misstänkt för dokumentförfalskning, identitetsstöld och olovlig hantering av sprängmedel och skjutvapen.

Vid gripandet ska polisen ha tagit beslag på motsvarande cirka 53.000 euro i kontanter, en Rolex-klocka och ett svenskt id-kort. Vid en tidigare razzia mot samma adress för två år sedan uppges polisen ha hittat 20 automatkarbiner av typen AK-47, två bilar och sex mobiltelefoner.

Från svensk sida framhålls gripandet som ett viktigt resultat i jakten på den grova organiserade brottsligheten med förgreningar utomlands.

– Polisen har ett tydligt budskap till den som försöker undkomma den svenska rättvisan: Vi kommer att hitta dig – var du än är och hur länge du än försöker gömma dig. Vi ger oss aldrig, säger Hampus Nygårds, chef i polisregion Väst.

Han betonar också att internationellt samarbete varit avgörande.

– Det här genombrottet är resultatet av ett långt och välfungerande samarbete med Europol och polisen i Kosovo. Tillsammans är vi starkare, tillsammans gör vi våra respektive länder tryggare, säger Nygårds.

Förundersökningen i Sverige leds av åklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.

– I det här skedet kan jag inte gå in på några närmare detaljer kring utredningen. Men jag kan konstatera att det är mycket positivt att den misstänkte huvudmannen nu är i polisiärt förvar, säger senioråklagaren Ginger Johansson.

Folket säger nej till moské – då börjar sossetoppen gråta

Video: Hjärtskärande scenerna efter omröstningen. "Jag trodde att de var rationella."0 Plus

Här får svenska eleverna nog – jagar iväg våldsamma gänget från skolan

Video: Maskerad mobb beväpnad med knivar dyker upp. Då bestämmer sig de unga svenskarna för att göra motstånd.0 Plus

Morgan Johanssons sambo fick nog – nu leder hon SD i Lund

Dumpade både S-toppen och Socialdemokraterna. Nu har Anna Trulsson fått en topposition i fiendelägret.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Flyktingbarn hade frysen full med människokött

Oskarshamns-afghanen riskerar utvisning efter makabra fyndet. Inre organ och hudbitar hade noggrant avlägsnats.0 

Ekonominyheter

Hanif Bali: Boomers och deras bostadspriser hotar fertiliteten

Unga har inte råd att bilda familj.. "Tydligen förväntas 90-talisterna yngla av sig i Attefallare".0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.