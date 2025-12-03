Efterlyst "svensk" gripen i Kosovo

Alahudin Shaban Begu greps natten till tisdag efter nära samverkan mellan svensk polis och polisen i Kosovo.

Han har varit häktad i sin frånvaro misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott, kopplat till ett beslag på 144 kg kokain och 60 kg amfetamin i Göteborg. I den härva där en väktare avslöjades via Encrochat och dömdes till åtta års fängelse pekas Begu ut som misstänkt huvudman.

Nyhetssajten Insajderi uppger att 33-åringen i Kosovo misstänks för att ha lett en kriminell grupp som köpt in vapen och ammunition för vidare transport och försäljning. Han ska också vara misstänkt för dokumentförfalskning, identitetsstöld och olovlig hantering av sprängmedel och skjutvapen.

Vid gripandet ska polisen ha tagit beslag på motsvarande cirka 53.000 euro i kontanter, en Rolex-klocka och ett svenskt id-kort. Vid en tidigare razzia mot samma adress för två år sedan uppges polisen ha hittat 20 automatkarbiner av typen AK-47, två bilar och sex mobiltelefoner.

Från svensk sida framhålls gripandet som ett viktigt resultat i jakten på den grova organiserade brottsligheten med förgreningar utomlands.

– Polisen har ett tydligt budskap till den som försöker undkomma den svenska rättvisan: Vi kommer att hitta dig – var du än är och hur länge du än försöker gömma dig. Vi ger oss aldrig, säger Hampus Nygårds, chef i polisregion Väst.

Han betonar också att internationellt samarbete varit avgörande.

– Det här genombrottet är resultatet av ett långt och välfungerande samarbete med Europol och polisen i Kosovo. Tillsammans är vi starkare, tillsammans gör vi våra respektive länder tryggare, säger Nygårds.

Förundersökningen i Sverige leds av åklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.

– I det här skedet kan jag inte gå in på några närmare detaljer kring utredningen. Men jag kan konstatera att det är mycket positivt att den misstänkte huvudmannen nu är i polisiärt förvar, säger senioråklagaren Ginger Johansson.