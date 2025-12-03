Expressen: Försvarets hundexpert plågar hundar och hotar folk

Wahlström är testledare och militär besiktningsman för Försvarsmaktens tjänstehundar. Han är aktiv i Svenska Brukshundklubben och internationell hunddomare.

Flera personer vittnar nu om att han och andra tränare använder förbjudna redskap som stackel och elhalsband.

En film som Wahlström själv publicerat visar ett halsband som länsstyrelsen i Skåne bedömt som ett stackel. Wahlström förnekar detta och säger att det handlar om annat material.

– Det är en ståltråd virad runt en mjuk kudde innanför halsbandet, säger Pierre Wahlström till Expressen.

– Det är inga piggar.

– Du har samma uppfattning som de där stackarna har på länsstyrelsen.

Länsstyrelsen polisanmälde 2024 Wahlström för djurplågeri, men åklagaren lade ner förundersökningen med hänvisning till bevisläget. Trots det återkommer anklagelserna i flera delar av hundvärlden, där personer beskriver att Wahlström under många år uppmuntrat hård behandling.

Etologen Per Jensen kritiserar de metoder som förekommer.

– Man kan fråga sig varför man ägnar sig åt hundhållning och träning om man anser sig behöva misshandla hunden.

I Expressens granskning framkommer också att personer som kritiserat hundverksamheten upplever att de drabbats av repressalier – bland annat genom uppeldad husbil, sönderslagna hundvagnar, manipulerade hjulbultar och telefonsamtal med hotfulla undertoner. Flera vittnar om att de efter kritik mot hundhanteringen fått svårt att fortsätta i sina uppdrag inom Hemvärnet eller i hundorganisationerna.

Wahlström själv har i inlägg på sociala medier avfärdat sina kritiker som "alkoholister, arbetsskygga, tablettmissbrukare, arbetslösa och sjukskrivna vrak".

"Tänk om jag hade fått möta dem på mattan eller i skogen, då hade jag lärt dem allt av livets goda", lyder en av formuleringarna.

I ett annat inlägg skrev Wahlström:

"Alla falska wannabies och golddiggers skall känna att jag är dem på 'spåret'."

Schäferhunden Origo, som var ny i tjänst, ska enligt vittnen ha lyfts i sitt koppel tills han kissade på sig och var nära att kvävas. Försvaret gjorde en intern utredning och även denna lades ner av polis.

Expressens intervju med den ansvarige hundföraren återger hans version av händelsen, där han säger att hunden "stänger av" och att han försökte bryta beteendet genom att skrika på den.

En separat granskning gäller Försvarsmaktens hundtjänstenhet i Märsta, där en tidigare anställd, "Frida", säger att elhalsband, slag och bristande vård förekommit. Hon beskriver hur en dressör slog hundar i buken med känga, hur hundar legat sjuka i sin egen avföring och hur en hund avlivades efter att ha nekats vård.

En ny anmälan om djurmisshandel lämnades dessutom in i november, där en annan dressör beskriver en verksamhet med återkommande våld, kränkningar och ren misshandel.

Försvarsmakten nekar till systematiska problem och hänvisar till att verksamheten följer svensk lagstiftning. Presschefen Jonas Beltrame-Linné säger att man inte tagit del av något underlag som bekräftar uppgifterna, men att en ny utredning nu inletts.