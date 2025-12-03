© Polisen/Frank Kovalchek from Anchorage
 

Utredning: Låt polisen rekommendera utvisning – även utan dom

Publicerad 3 december 2025 kl 14.32

Inrikes. Polisen kan få ett nytt verktyg i jakten på gängkriminella utlänningar. En utredning vill att myndigheten ska kunna peka ut personer med koppling till kriminella nätverk och rekommendera att de utvisas – även om de aldrig dömts för brott.

Förslaget bygger på en genomgång av lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar, LSU. I dag används den för att kunna avlägsna utlänningar som bedöms utgöra allvarliga säkerhetshot eller har koppling till terrorrelaterad brottslighet.

Nyordningen innebär att polisen ska kunna starta ett utvisningsärende när en person utan svenskt medborgarskap anses ha tydliga band till organiserad brottslighet. Polisen ska också kunna lägga fram en rekommendation om utvisning i ärenden som redan är uppe.

Det är Migrationsverket som prövar och fattar besluten, men enligt förslaget ska polisen även få rätt att överklaga dem.

Kretsen som omfattas beskrivs som utlänningar som "deltar i eller har samröre med kriminella nätverk". Exakt hur den formuleringen ska tolkas i praktiken är ännu inte klart.

– Vi ska analysera vad utredningen har att säga. Men det är viktigt att understryka att det naturligtvis kommer att krävas en konkret och påtaglig koppling till en sådan brottslighet, och också ett visst allvar i brottsligheten, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) till TT.

Nästa steg är att förslaget skickas ut på remiss till berörda instanser.

