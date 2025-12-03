Nu är Åkesson nästan mer populär än statsministern

I mätningen uppger 36 procent att de har ganska stort eller mycket stort förtroende för Ulf Kristersson, medan 33 procent säger detsamma om Jimmie Åkesson.

Åkessons siffra har ökat med sex procentenheter sedan förra mätningen.

Samtidigt stärker Magdalena Andersson (S) sin ledning och får nu förtroende av 51 procent, en uppgång med 7 procentenheter sedan september.

SVT:s inrikespolitiske kommentator Mats Knutson pekar på att diskussionen om regeringsbildningen efter nästa val kan spela in.

– En förklaring kan vara att det under hösten har funnits ett ökat fokus på de möjliga svårigheterna för Tidöpartierna att bilda regering efter nästa års val, och inte enbart på problemen inom det rödgröna alternativet, säger han till SVT.

Mohamsson: 3 procent

I övrigt klättrar Ebba Busch (KD) till 30 procent i förtroende, trots att hennes parti balanserar kring riksdagsspärren. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar landar på 16 procent, medan Miljöpartiets språkrör Amanda Lind och Daniel Helldén får 13 respektive 7 procent. Centerpartiets nya ledare Elisabeth Thand Ringqvist kammar hem 6 procent i denna sin första mätning.

Allra sämst ligger Liberalernas partiledare Simona Mohamsson, som bara åtnjuter förtroende hos 3 procent av de tillfrågade. I en separat SVT/Verian-mätning får Liberalerna samtidigt sitt lägsta resultat sedan 1967.

Undersökningen bygger på omkring 1.000 webbintervjuer med personer mellan 18 och 84 år, rekryterade via Sifo-panelen. Frågan som ställdes var hur stort förtroende de har för respektive partiledare. Intervjuerna genomfördes mellan den 17 och 23 november.

Partiledarnas förtroende

Magdalena Andersson (S): 51 procent (+7)

Ulf Kristersson (M): 36 procent (+1)

Jimmie Åkesson (SD): 33 procent (+6)

Ebba Busch (KD): 30 procent (+9)

Nooshi Dadgostar (V): 16 procent (+2)

Amanda Lind (MP): 13 procent (+2)

Daniel Helldén (MP): 7 procent (+1)

Elisabeth Thand Ringqvist (C): 6 procent

Simona Mohamsson (L): 3 procent

Siffrorna visar andelen som har ganska stort eller mycket stort förtroende för respektive politiker. Förändringen sedan september 2025 anges inom parentes.

Källa: Verian/SVT