Hanif Bali: Boomers och deras bostadspriser hotar fertiliteten

Publicerad 30 november 2025 kl 11.56

Ekonomi. I en artikel i Kvartal riktar Hanif Bali hård kritik mot den så kallade boomergenerationen, som han menar har försvårat både bostadsköp och barnafödande för unga svenskar.

I sin första text som Kvartalprofil beskriver Hanif Bali hur småhusbristen och de stigande markpriserna enligt honom blivit ett hinder för familjebildning.

Han hävdar att priset för att bygga hus är i stort sett oförändrat, men att markkostnaderna har ”femfaldigats”.

"På 1990-talet behövde ett genomsnittligt 30-årigt par spara i ett år för att ha råd med en villa. Idag tar det upp till 10 år, enligt siffror från Mäklarsamfundet. Jag vill bara påpeka att 40-åringar har en begränsad fertilitet", skriver Bali, uppenbarligen åsyftandes den kvinnliga delen av befolkningen.

Bali menar att utvecklingen till stor del drivs av äldre lokalpolitiker som inte vill underlätta för nya villatomter. Han skriver att 60-talister och äldre ”ockuperar” kommunfullmäktige och bromsar småhusbyggande, eftersom de äger villor och inte vill bidra till att utbudet på sådana ökar, samtidigt som yngre familjer förväntas nöja sig med trång lägenhetsmarknad.

"Tydligen förväntas 90-talisterna yngla av sig i Attefallare", skriver Bali i Kvartal.

Han kopplar även bostadspriser till invandringspolitik och hävdar att inflyttning höjer kostnaderna i andra delar av kommunen. Bali beskriver detta som en utveckling som pressar ut barnfamiljer och försenar både första och tredje barnet.

"Det är tydligt att det är i villorna det tredje barnet skapas".

I texten varnar han för att Sverige står inför en demografisk kris. Bali menar att det tredje barnet är avgörande för att upprätthålla befolkningstalen och att dagens unga saknar tid och ekonomiska förutsättningar.

Han avslutar med en uppmaning till yngre boomers, som just nu ärver pengar och fastigheter av sina döende föräldrar, att underlätta för sina egna barn:

"Ett tips till 60-talister vore att använda pengarna för att flytta bohaget till den lägenhet dina barn bor i och ge dem nycklarna till ditt hus".

