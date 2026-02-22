© TESLA, Youtube/Skärmdump
 

Bolt: ”Europa på väg mot ekonomisk katastrof”

Publicerad 22 februari 2026 kl 11.44

Ekonomi. Enklare appar och hemsidor som Spotify och Bolt har ansetts kunna rädda Europa när USA och Kina tar över den högteknologiska sektorn. Men nu varnar den estniske Bolt-grundaren Markus Villig för att den bilden inte stämmer – och spår att bristen på reell teknisk utveckling kommer att leda till en europeisk ekonomisk katastrof.

Enligt Villig står kontinenten inför ett avgörande teknikskifte där det inte handlar om fler appar, emojis och liknande, utan om exempelvis självkörande bilar där Europa ligger hopplöst efter.

Bilindustrin utgör en betydande del av Europas ekonomi och riskerar att försvagas när teknikutvecklingen sätts på undantag och ersätts med politiska projekt som till exempel batterifabriker.

– Utan självkörande teknologi är Europas bilindustri körd, säger Markus Villig till Svenska Dagbladet.

Bolt, som byggt sin verksamhet på taxiresor och leveranser, ser sina miljontals fordon i europeiska städer som en tillgång för att samla in den data som krävs för att träna autonoma system.

Frågan är enligt Villig vem som ska kontrollera tekniken när den väl slår igenom.

– Den här teknologin kommer hit förr eller senare. Frågan är bara om vi importerar den från USA eller Kina, som vi gjort med sociala medier och internetsök, eller om vi bygger den själva, säger han till tidningen.

Han pekar på hur europeiska bolag tidigare konkurrerats ut av amerikanska aktörer med större privat kapital.

För att undvika ett liknande scenario förespråkar han en mer offensiv industripolitik där EU helt enkelt förbjuder utländsk teknologi.

