Allt fler vägrar jobba med snöröjning: "För dåligt betalt"

Publicerad 22 februari 2026 kl 10.22

Inrikes. Allt färre snöröjare vill åta sig snöröjning. Enligt branschorganisationen Maskinentreprenörerna avstår nästan hälften avstår helt – eftersom det är för dåligt betalt.

I den senaste konjunkturrapporten uppger 51 procent att de i dag utför snöröjning, jämfört med omkring 60 procent året före. Bland dem som tackar nej planerar en överväldigande majoritet att inte heller lämna anbud framöver.

Företagen anser att de måste hålla personal och maskiner redo utan att få betalt för väntetiden, vilket försämrar lönsamheten.

– Villkoren är så dåliga att inte ens lågkonjunkturen räcker för att locka. Och när konjunkturen vänder riskerar problemet att bli akut, då kommer våra medlemmar att prioritera andra, mer rimliga avtal, säger Lars Hemmingsson, chef för branschutveckling på Maskinentreprenörerna, till Dagens Industri.

Under vintern har problem med framkomlighet uppmärksammats på flera håll i landet. Kommuner har i vissa fall tvingats prioritera större vägar, och i andra fall anlita nya entreprenörer för att åtgärda brister.

Branschorganisationen varnar för att situationen kan förvärras och områden snöa igen rejält när konjunkturen vänder och företagen får fler alternativ.

