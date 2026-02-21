Barn med matlådor när S-kommun satsar på klimasmart skolmat

Kommunen har som mål att skolmaten ska vara klimatsmart, näringsriktig och i linje med Livsmedelsverkets riktlinjer.

Vitt ris har ersatts av "havreris" (det vill säga havregrynsgröt, FT:s anm.) och andelen vegetariska rätter har ökat. Elever utan medicinska skäl får i regel inte specialkost.

Måltidschefen Marie Bäckman menar att det är ovanligt med medhavd mat och varnar för ensidig kost.

– Om man alltid bara får äta det man gillar blir det lätt ensidigt och inte så näringsrik mat. I dag äter vi som om vi hade fyra jordklot. Jag tror att vi alla måste hjälpas åt, säger Bäckman till SVT.

I kommentarsfältet till SVT:s artikel riktas dock skarp kritik mot kommunen där många beskriver hållningen som floskulös och politiskt korrekt.

En förälder skriver att barnen kommer hem ”vrålhungriga varenda dag” och att kommunen borde ”tänka om rejält”. En annan menar att barn som inte får mat de klarar av att äta inte orkar koncentrera sig.

Flera ifrågasätter den minskade andelen kött. En kommentator skriver att ”barn behöver kött, mjölk och rejäl mat. Fett och protein. Inte politiska påfund.” En annan hävdar att närproducerat rött kött är det mest klimatsmarta alternativet.

Samtidigt finns röster som försvarar förändringarna. En läsare kallar det ”otroligt omoget” att avfärda veckans matsedel och anser att barn bör lära sig äta det som serveras.