Kritik när Sverige lånar till sänkt matmoms inför valet

Enligt rådet har regeringen frångått principerna i det finanspolitiska ramverket och skjutit finansieringen av ökade försvarsutgifter på framtiden.

”I årets rapport framför rådet sin hittills allvarligaste kritik mot hur finanspolitiken förhåller sig till det finanspolitiska ramverkets principer”, skriver rådet i sammanfattningen.

– Nu lägger regeringen i stället större kostnader på kommande generationer, som får betala för försvaret två gånger. Regeringen hävdar att det är omöjligt att finansiera det här på något annat sätt, men budgeten visar att det inte stämmer. Pengar finns för sänkt matmoms och jobbskatteavdrag. Det är ett politiskt val man gör, att skjuta upp kostnaderna, säger rådets ordförande Lars Heikensten till DN.

”I stället för att prioritera mellan olika utgifter väljer regeringen, och de partier som står bakom de aktuella besluten, att skjuta finansieringen av försvarsutgifterna framför sig”, skriver myndigheten vidare i rapporten.

– De har inte respekterat finanspolitikens principer, säge Heikensten på en pressträff.

– Det handlar om hur man finansierar investeringarna. Kommande regeringar kommer att berövas reformutrymme. Det finns väldigt lite pengar kvar, säger han.

Rådet invänder inte mot själva satsningarna eller krigandet i sig men varnar för konsekvenserna för de offentliga finanserna.

”Det är allvarligt och ökar osäkerheten kring de offentliga finansernas framtida utveckling. Rådet anser att regeringen bör förklara varför framtida generationer, utöver att årligen finansiera än högre försvarsutgifter, även ska drabbas av högre räntekostnader”, står det i rapporten.

Finansminister Elisabeth Svantesson avfärdar kritiken.

– De kritiserar åtta partier för att vi nu gör det som behövs, säger hon.