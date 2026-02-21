Extremt lågvatten i Östersjön – vrak i dagen och fisk fast i isen

Det historiskt låga vattenståndet har orsakat omfattande fiskdöd på flera platser i Stockholmsområdet. I Ekholmsnässjön har bland annat ett hundratal gäddor frusit fast och dött.

Även i maren vid östra Lagnö och Ingarö har fiskar gått samma öde till mötes.

Nyligen uppmättes de lägsta nivåerna i Östersjön på över 50 år på vissa platser. Ett ihållande högtryck tillsammans med lågt vattenstånd i Västerhavet har pressat ut omkring 275 kubikkilometer vatten genom Öresund och Bälten.

I Stockholm noterades för några veckor sedan ett vattenstånd på 69,3 centimeter under det normala, den lägsta nivån sedan 1972. När det grunda vattnet samtidigt fryser minskar syretillgången snabbt, vilket slår hårt mot fisk som blir instängd.

I Dyviksmaren i Tyresö lyckades däremot cirka 300 gäddor räddas efter insatser från lokalbor och Tyresö fiskevårdsförening, rapporterar SVT.

Ett gammalt örlogsfartyg har samtidigt blivit synligt vid Kastellholmens västra strand i huvudstaden. Fyndet har väckt stort intresse och lockat många besökare till ön intill Skeppsholmen.

Trots dykningar vet man ännu inte vilket fartyg det rör sig om.

Enligt forskarna rör det sig om ett äldre örlogsfartyg som använts i strid till havs. När det inte längre var i tjänst sänktes det tillsammans med fem andra vrak och användes som fundament till den första bron mellan Skeppsholmen och Kastellholmen.