S-bluff om "slöseri" – vill slösa lika mycket själva

Finanspolitiska rådet är i sin årliga rapport skarpt kritiskt till regeringens finanspolitik.

”I årets rapport framför rådet sin hittills allvarligaste kritik mot hur den förda finanspolitiken förhåller sig till det finanspolitiska ramverkets principer”, heter det bland annat i rapportens inledning.

Rådet vänder sig mot att stödet till Ukraina finansieras med lån som yngre generationer ska betala av i framtiden, samtidigt som regeringen lånar till sänkt matmoms inför valet.

”I stället för att prioritera mellan olika behov väljer regeringen, och de partier som står bakom de aktuella besluten, att skjuta frågan om finansiering på framtiden”, skriver rådet.

Socialdemokraterna har i annonser beskrivit regeringens politik som ”slösaktigt”, ”slarvigt” och ”svagt”.

Partiets skuggbudget för i år är dock bara omkring 5 miljarder kronor stramare än regeringens, motsvarande cirka 0,3 procent av budgeten.

För perioden 2026–2028 är skillnaden ännu mindre, enligt jämförelser av partiernas förslag som Viktor Munkhammar har gjort.

Vid en utfrågning i finansutskottet fick Finanspolitiska rådets ordförande Lars Heikensten frågan om kritiken i praktiken gäller samtliga partier som står bakom lånefinansieringen utanför ramverket.

– Det är regeringen som är ansvarig för finanspolitiken, framhöll han och betonade att det därför är den som granskas.

Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Mikael Damberg vill inte kommentera den begränsade skillnaden i underskott.

”Vi har ett bättre sparande än regeringen i vårt budgetalternativ, både i skuggbudgetmotionerna -24, -25 och -26. Vi visar att det går att både ha en mer ambitiös ekonomisk politik och ta större ansvar för statens finanser", skriver han till Dagens Industri.