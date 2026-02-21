© Arbetarepartiet Socialdemokraterna
 

S-bluff om "slöseri" – vill slösa lika mycket själva

Publicerad 21 februari 2026 kl 14.22

Inrikes. Socialdemokraterna riktar hård kritik mot regeringens budget efter Finanspolitiska rådets granskning. Samtidigt visar partiets eget budgetalternativ underskott på nästan samma nivå – bara 0,3 procent skiljer dem åt, enligt en granskning i Dagens Industri.

Dela artikeln

Finanspolitiska rådet är i sin årliga rapport skarpt kritiskt till regeringens finanspolitik.

”I årets rapport framför rådet sin hittills allvarligaste kritik mot hur den förda finanspolitiken förhåller sig till det finanspolitiska ramverkets principer”, heter det bland annat i rapportens inledning.

Rådet vänder sig mot att stödet till Ukraina finansieras med lån som yngre generationer ska betala av i framtiden, samtidigt som regeringen lånar till sänkt matmoms inför valet.

”I stället för att prioritera mellan olika behov väljer regeringen, och de partier som står bakom de aktuella besluten, att skjuta frågan om finansiering på framtiden”, skriver rådet.

Socialdemokraterna har i annonser beskrivit regeringens politik som ”slösaktigt”, ”slarvigt” och ”svagt”.

Partiets skuggbudget för i år är dock bara omkring 5 miljarder kronor stramare än regeringens, motsvarande cirka 0,3 procent av budgeten.

För perioden 2026–2028 är skillnaden ännu mindre, enligt jämförelser av partiernas förslag som Viktor Munkhammar har gjort.

Vid en utfrågning i finansutskottet fick Finanspolitiska rådets ordförande Lars Heikensten frågan om kritiken i praktiken gäller samtliga partier som står bakom lånefinansieringen utanför ramverket.

– Det är regeringen som är ansvarig för finanspolitiken, framhöll han och betonade att det därför är den som granskas.

Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Mikael Damberg vill inte kommentera den begränsade skillnaden i underskott.

”Vi har ett bättre sparande än regeringen i vårt budgetalternativ, både i skuggbudgetmotionerna -24, -25 och -26. Vi visar att det går att både ha en mer ambitiös ekonomisk politik och ta större ansvar för statens finanser", skriver han till Dagens Industri.

Hon döms för våldtäktsstatistik om afghaner

Unga politikerns publicering var olaglig. "Jag kommer inte att låta mig tystas."0 Plus

Miljoner såg hennes brandtal mot befolkningsbytet

"Våra eliter har förklarat krig mot oss". Det är hög tid att vi slår tillbaka, sade Eva Vlaardingerbroek.0 Plus

Genusprofessor försöker mörka sin egen studie

Undersökning gav "fel" resultat – visade att män är mer utsatta för partnervåld än kvinnor. Nu försöker forskaren få media att tysta ner studien.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Kritik när Sverige lånar till sänkt matmoms inför valet

Egna expertmyndigheten sätter ned foten. "Kommande generationer får betala", enligt Finanspolitiska rådet.0 

Ekonominyheter

C-ledaren: Euro ska införas – utan ny folkomröstning

Beskedet från Elisabeth Thand Ringqvist.. "Jag tycker inte vi ska ha en folkomröstning."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.