© FT BILD/European Parliament
EU:s Christine Lagarde är en av de icke folkvalda toppbyråkrater som nu kräver mer invandring.

Centralbanker kräver ökad invandring

Publicerad 25 augusti 2025 kl 12.28

Ekonomi. Ledande centralbankschefer varnar nu för att världens största ekonomier står inför allvarliga problem om inte fler utländska arbetare tas in. Utan ökad invandring riskerar arbetskraftsbrist att bromsa tillväxten och driva upp inflationen, enligt uttalanden under veckans toppmöte i Jackson Hole.

Dela artikeln

– Utan deras bidrag hade arbetsmarknaden varit mer ansträngd och produktionen lägre, säger ECB-chefen Christine Lagarde om invandrarna enligt Financial Times.

Hon framhåller att euroområdet kan ha 3,4 miljoner färre personer i arbetsför ålder år 2040 om inte fler invandrare kommer in.

Även Japans centralbankschef Kazuo Ueda slår larm.

– Arbetskraftsbrist är en av Japans mest akuta ekonomiska utmaningar, säger han.

Bank of Englands chef Andrew Bailey varnade samtidigt för Storbritanniens fallande arbetskraftsdeltagande.

– Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken, säger han och beskriver utvecklingen som mycket oroande.

Bailey konstaterade också att fler äldre kvinnor fortsätter arbeta, medan samma trend inte syns bland män.

Musk om svenska arabvåldtäkter: "Wow"

Svensk våldtäktsstatistik chockar världen. Miljardärens intervention väcker nu debatt bland invandringskritiker.0 Plus

18 kvinnliga vakter låg med fångarna – på samma fängelse

Skandalanstalten. Tre av kvinnorna har nu själva dömts till fängelse.0 Plus

Nästan bara vita män dog i USA:s längsta krig

Så dog soldaterna för "flickskolor" i Afghanistan. Svenska medier sålde in kriget – med hundratusentals döda – som ett feministprojekt.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Massprotester mot asylhotell sprider sig över hela Storbritannien

Omfattande demonstrationer under helgen. Vanliga britter har fått nog – och kräver att hela asylsystemet avskaffas.0 

Ekonominyheter

Riksbanken rör inte räntan

Upprörda känslor trots att beslutet var väntat. "Ett svek mot de unga."0 

09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt
01:51 Breda kursras efter Trumps hot

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.