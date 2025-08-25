Centralbanker kräver ökad invandring

– Utan deras bidrag hade arbetsmarknaden varit mer ansträngd och produktionen lägre, säger ECB-chefen Christine Lagarde om invandrarna enligt Financial Times.

Hon framhåller att euroområdet kan ha 3,4 miljoner färre personer i arbetsför ålder år 2040 om inte fler invandrare kommer in.

Även Japans centralbankschef Kazuo Ueda slår larm.

– Arbetskraftsbrist är en av Japans mest akuta ekonomiska utmaningar, säger han.

Bank of Englands chef Andrew Bailey varnade samtidigt för Storbritanniens fallande arbetskraftsdeltagande.

– Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken, säger han och beskriver utvecklingen som mycket oroande.

Bailey konstaterade också att fler äldre kvinnor fortsätter arbeta, medan samma trend inte syns bland män.