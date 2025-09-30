Daniel Ek slutar som vd på Spotify

Alex Norström och Gustav Söderström utses till nya verkställande direktörer.

Bolaget beskriver förändringen som ett steg mot en mer ”europeisk” bolagsstyrning i stället för en amerikansk. Daniel Ek tillträder formellt sin nya roll 1 januari 2026.

– Denna förändring matchar helt enkelt titlarna med hur vi redan arbetar. I min roll som ordförande kommer jag att fokusera på företagets långsiktiga strategi och hålla styrelsen och våra vd:ar tätt sammankopplade genom mitt engagemang, säger Ek i ett pressmeddelande.

Skiftet sker efter växande kritik mot Spotify. Flera artister har nyligen lämnat plattformen och uppmanat till bojkott, dels på grund av ersättningsnivåerna, dels för Eks investeringar i vapenindustrin. Nyligen blev det känt att han satsat 600 miljoner euro i Helsing, som utvecklar drönare och AI för militärt bruk.

Daniel Ek grundade Spotify 2006. Bolaget börsnoterades i New York 2018.