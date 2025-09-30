© Spotify
Daniel Ek.

Daniel Ek slutar som vd på Spotify

Publicerad 30 september 2025 kl 16.16

Ekonomi. Spotifygrundaren Daniel Ek lämnar jobbet som vd och övergår till rollen som enbart styrelseordförande. Beskedet fick aktien att falla 4,5 procent i förhandeln i USA – motsvarande cirka 60 miljarder kronor i börsvärde, enligt DI.

Alex Norström och Gustav Söderström utses till nya verkställande direktörer.

Bolaget beskriver förändringen som ett steg mot en mer ”europeisk” bolagsstyrning i stället för en amerikansk. Daniel Ek tillträder formellt sin nya roll 1 januari 2026.

– Denna förändring matchar helt enkelt titlarna med hur vi redan arbetar. I min roll som ordförande kommer jag att fokusera på företagets långsiktiga strategi och hålla styrelsen och våra vd:ar tätt sammankopplade genom mitt engagemang, säger Ek i ett pressmeddelande.

Skiftet sker efter växande kritik mot Spotify. Flera artister har nyligen lämnat plattformen och uppmanat till bojkott, dels på grund av ersättningsnivåerna, dels för Eks investeringar i vapenindustrin. Nyligen blev det känt att han satsat 600 miljoner euro i Helsing, som utvecklar drönare och AI för militärt bruk.

Daniel Ek grundade Spotify 2006. Bolaget börsnoterades i New York 2018.

