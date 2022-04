Danska polisbussar sattes in mot nya upplopp i Rosengård

Tre personer har gripits efter nattens oroligheter i Rosengård i Malmö där ett stort antal personer kastade sten och satte igång bränder på flera ställen, rapporterar P4 Malmöhus.

När räddningstjänsten anlände möttes man av "intensiv stenkastning" från invandrare och vid midnatt var enligt medierapporter läget kaotiskt.

Enligt Expressens fotograf på plats pågick en ”enorm insats” under natten, där även danska polisbussar lånades in. Bilarna körde in i folkmassan för att skingra den, på samma sätt som polisen arbetar under bland annat fotbollsderbyn.

Polisen sköt även tårgas in i folkmassan men några skarpa skott ska inte ha avlossats denna kväll.

Vid 03.30-tiden var folkmassorna skingrade och situationen lugnade ned sig.