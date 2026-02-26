© X
Charlie Weimers (SD) förklarar i en video varför han röstade emot förslaget.

"Det är sjukt": Raseri när Weimers röstade mot samtyckeslag i EU

Publicerad 26 februari 2026 kl 14.37

Lag & Rätt. Sverigedemokraterna har konsekvent stöttat den feministiska svenska samtyckeslagen, som infört omvänd bevisbörda för män som anklagas för "oaktsam våldtäkt". Men när Europaparlamentet skulle rösta om en liknande lag på EU-nivå valde SD-ledamoten Charlie Weimers att rösta nej – något som får ledamöter från både M och S att se rött.
– Det är sjukt och jag är rasande, säger Evin Incir (S).

Dela artikeln

Med klar majoritet – 75 för, 27 emot och 3 nedlagda – uppmanar parlamentets kvinnoutskott och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter EU-kommissionen att lägga fram ett lagförslag där våldtäkt definieras utifrån brist på samtycke.

Charlie Weimers var ensam svensk ledamot att rösta nej – vilket väcker stor vrede bland de svenska kollegorna från Socialdemokraterna och Moderaterna.

– Det är sjukt och jag är rasande över att SD röstade emot en samtyckeslag på EU-nivå – en lag som vi redan har i Sverige för att stärka skyddet för kvinnor och slå fast att sex utan samtycke är våldtäkt, säger Evin Incir (S) till Europaportalen.

Även Moderaternas Arba Kokalari rasar mot SD-politikern.

– Det är unket och under all kritik.

I en video på X försvarar Charlie Weimers sitt ställningstagande och ifrågasätter den svenska lagens rättssäkerhet.

– När den svenska samtyckeslagen infördes 2018 varnade Domstolsverket, Advokatsamfundet och Lagrådet: lagstiftningen var inte rättssäker och riskerade att skapa situationer där bevisbördan i praktiken skulle hamna på den anklagade om det var ord mot ord, men man lyssnade inte alls på det, säger han.

Han hänvisar till en granskning av Sveriges Radios "Kaliber" som visar hur unga svenska män och pojkar numera döms för "oaktsam våldtäkt" på löpande band utan bevis – på grund av politikernas samtyckeslag.

– Utom rimligt tvivel visas hur unga killar, många knappt ens myndiga, döms för våldtäkt eller oaktsam våldtäkt när ord står mot ord och där bevis i vissa fall helt saknas, säger Weimers.

– Är det viktigare för Socialdemokraterna att framstå som goda feminister i Bryssel än att se till att lagen faktiskt fungerar rättssäkert i Sverige? frågar han sig.

SD har inte föreslagit att avskaffa den svenska samtyckeslagen, trots att partiet nu alltså medger att lagen leder till att unga svenska män systematiskt blir oskyldigt dömda för våldtäkt.

Den svenska samtyckeslagen har varit i kraft sedan 2018, efter att ha stöttats av samtliga riksdagspartier inklusive SD: Redan 2019 hade våldtäktsdomarna ökat med 75 procent.

Sveriges justitieminister Gunnar Strömmer (M) har varit drivande för att införa en samtyckeslag på EU-nivå.

Ett tidigare försök att införa en liknande reglering på EU-nivå stoppades i ministerrådet efter motstånd från bland annat Frankrike och Tyskland.

Nu väntas frågan tas upp i hela Europaparlamentet i slutet av mars. Om parlamentet röstar ja kan kommissionen lägga fram ett skarpt lagförslag, men den är inte juridiskt tvungen att göra det.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 4707363

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 4707364

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Iran bekräftar att ayatollan är död

Har utlyst 40 dagars landssorg. Ayatollah Ali Khamenei befann sig hemma som vanligt när USA slog till.0 

Ekonominyheter

Ser risker med guldets återkomst: "Det tar bort makten från politikerna"

Skatter, banker och krig hotas.. Nationalekonomens varning när ädelmetallen åter börjar påverka världens valutor.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.