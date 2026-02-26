"Det är sjukt": Raseri när Weimers röstade mot samtyckeslag i EU

Med klar majoritet – 75 för, 27 emot och 3 nedlagda – uppmanar parlamentets kvinnoutskott och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter EU-kommissionen att lägga fram ett lagförslag där våldtäkt definieras utifrån brist på samtycke.

Charlie Weimers var ensam svensk ledamot att rösta nej – vilket väcker stor vrede bland de svenska kollegorna från Socialdemokraterna och Moderaterna.

– Det är sjukt och jag är rasande över att SD röstade emot en samtyckeslag på EU-nivå – en lag som vi redan har i Sverige för att stärka skyddet för kvinnor och slå fast att sex utan samtycke är våldtäkt, säger Evin Incir (S) till Europaportalen.

Även Moderaternas Arba Kokalari rasar mot SD-politikern.

– Det är unket och under all kritik.

I en video på X försvarar Charlie Weimers sitt ställningstagande och ifrågasätter den svenska lagens rättssäkerhet.

– När den svenska samtyckeslagen infördes 2018 varnade Domstolsverket, Advokatsamfundet och Lagrådet: lagstiftningen var inte rättssäker och riskerade att skapa situationer där bevisbördan i praktiken skulle hamna på den anklagade om det var ord mot ord, men man lyssnade inte alls på det, säger han.

Han hänvisar till en granskning av Sveriges Radios "Kaliber" som visar hur unga svenska män och pojkar numera döms för "oaktsam våldtäkt" på löpande band utan bevis – på grund av politikernas samtyckeslag.

– Utom rimligt tvivel visas hur unga killar, många knappt ens myndiga, döms för våldtäkt eller oaktsam våldtäkt när ord står mot ord och där bevis i vissa fall helt saknas, säger Weimers.

– Är det viktigare för Socialdemokraterna att framstå som goda feminister i Bryssel än att se till att lagen faktiskt fungerar rättssäkert i Sverige? frågar han sig.

SD har inte föreslagit att avskaffa den svenska samtyckeslagen, trots att partiet nu alltså medger att lagen leder till att unga svenska män systematiskt blir oskyldigt dömda för våldtäkt.

Rättssäkerhet för alla



Därför röstar Sverigedemokraterna nej till Socialdemokraternas europeiska samtyckeslag 👇 pic.twitter.com/XgxZolFCAO — Charlie Weimers MEP 🇸🇪 (@weimers) February 25, 2026

Den svenska samtyckeslagen har varit i kraft sedan 2018, efter att ha stöttats av samtliga riksdagspartier inklusive SD: Redan 2019 hade våldtäktsdomarna ökat med 75 procent.

Sveriges justitieminister Gunnar Strömmer (M) har varit drivande för att införa en samtyckeslag på EU-nivå.

Ett tidigare försök att införa en liknande reglering på EU-nivå stoppades i ministerrådet efter motstånd från bland annat Frankrike och Tyskland.

Nu väntas frågan tas upp i hela Europaparlamentet i slutet av mars. Om parlamentet röstar ja kan kommissionen lägga fram ett skarpt lagförslag, men den är inte juridiskt tvungen att göra det.