© Frankie Fouganthin/Migrationsverket
"Medborgarskap är ett privilegium, inte en rättighet", skriver Kent Ekeroth.

Ekeroth: Sluta dela ut svenska medborgarskap

Publicerad 26 februari 2026 kl 10.25

Inrikes. Vad är syftet med att över huvud taget dela ut svenska medborgarskap till invandrare från tredje världen? Det frågar sig SD-profilen Kent Ekeroth i en ledarartikel på den egna nyhetssajten Samnytt.
"Det är dags att ta tillbaka privilegiet – innan det tappar all mening", skriver han.

Trots löftet om ett paradigmskifte har invandringen inte bara fortsatt på samma nivå som under tidigare regeringar.

Sverigedemokraterna och de andra Tidöpartierna har dessutom fortsatt att dela ut svenska pass till hundratusentals invandrare. Hittills under mandatperioden rör det sig om närmare 200.000 nya medborgarskap.

Kent Ekeroth, idag SD-topp i Dalarna, har i flera år förgäves försökt förmå sitt parti att kräva ett moratorium för nya naturaliserade medborgarskap.

I en ledarartikel på Samnytt föreslår Ekeroth nu att permanent sluta dela ut medborgarskap till invandrare från tredje världen – med få undantag.

Han vill att Sverige inför en officiell lista över länder som uppfyller krav på fungerande identitetssystem, rättssamarbete och återtagandeavtal. Endast medborgare från denna "tydligt definierad krets av länder" – eller i extremt sällsynta undantagsfall personer med dokumenterad exceptionell samhällsnytta – ska enligt honom ens kunna ansöka om naturalisering.

Enligt Ekeroth måste Sverige kunna lita på att den som blir medborgare verkligen är den personen uppger sig vara och att hemlandet kan ta tillbaka individen vid behov.

Utöver denna behörighetsgräns vill han se kraftigt skärpta krav. Bland annat föreslås 12–15 års sammanhängande hemvist, avancerade språkkunskaper, ett betydligt svårare samhällskunskapsprov, långvarig självförsörjning och ett fläckfritt vandelregister.

"Medborgarskap är ett privilegium, inte en rättighet", skriver Ekeroth.

Enligt Ekeroth skulle en sådan modell kraftigt minska antalet naturaliseringar.

Han framhåller samtidigt att ett liv i Sverige inte förutsätter medborgarskap och hänvisar till exempel på personer som bott länge i landet med permanent uppehållstillstånd utan att det varit något problem.

"Svenskt medborgarskap ska inte vara en integrationsförmån som delas ut på löpande band. Det ska vara ett privilegium som förtjänas under mycket stränga, långsiktiga villkor", skriver Kent Ekeroth.

Regeringen har enligt Ekeroth tagit steg i rätt riktning med förslag om längre hemvisttid och skärpt vandelsprövning, men han anser att förändringarna är otillräckliga och att man måste gå "betydligt längre".

"Svenskt medborgarskap är värt att skydda. Det är värt att göra sällsynt igen. Det är dags att ta tillbaka privilegiet – innan det tappar all mening", skriver Kent Ekeroth.

