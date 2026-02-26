Flicka våldtogs på Migrationsverkets återvändandecenter

Händelsen utreds som grov våldtäkt mot barn. Enligt uppgifter till TV4 Nyheterna ska barnet ha fått sjukhusvård efter att skador upptäckts.

Misstankarna gäller ett övergrepp inne på anläggningen där familjen var inkvarterad. Enligt uppgift har en toalett i anläggningen undersökts efter att ha spärrats av.

Advokat Melissa Toutounge Aksöz, som företräder familjen, beskriver situationen som mycket svår och psykiskt påfrestande för familjen.

Hon ifrågasätter samtidigt tryggheten på boendet.

– Utifrån det som framkommit finns det skäl att ifrågasätta om boendemiljön varit tillräckligt anpassad för barnfamiljer. Frågor om trygghet och säkerhet är centrala i sammanhanget, säger Melissa Toutounge Aksöz till TV4.

Utredningen leds av åklagare. Någon misstänkt har ännu inte frihetsberövats och gärningspersonen är okänd, enligt domstolshandlingar. Kammaråklagare Urszula Grabowska vill inte ge någon ytterligare information om fallet.

Efter polisinsatsen har Migrationsverket ökat bemanningen på platsen.

Myndigheten hänvisar till ett tidigare uttalande från biträdande regiondirektör Joakim Jansson:

– Efter polisinsatsen vid mottagnings- och återvändandecentret i Märsta ökade vi närvaron av både egen personal och väktare på plats på boendet. Detta i trygghetsskapande syfte för de personer som bor hos oss. Framåt är säkerheten och tryggheten på våra boenden i fokus och det finns flera initiativ på gång inom myndigheten som riktar sig mot våra mottagnings- och återvändandecenter. Det handlar om att finnas närvarande mer tid och med fler aktiviteter, just för att öka säkerheten och tryggheten.

Integrationsminister Simona Mohamsson kommenterar uppgifterna och kallar dem "fruktansvärda".

– Det är uppenbart att säkerheten på boendena måste stärkas – särskilt för barnen som befinner sig i dessa miljöer, säger L-ledaren till TV4.