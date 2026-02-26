© FT BILD/ARKIV
Jimmie Åkesson.

SD rasar i ny mätning – läcker väljare till "övriga partier"

Publicerad 26 februari 2026 kl 07.41

Inrikes. Sverigedemokraterna tappar kraftigt i den senaste opinionsmätningen från Riks/Sentio. Väljarna går till partier utanför riksdagen och till partier på vänsterkanten.

Undersökningen genomfördes mellan den 19 och 25 februari 2026 och bygger på 1.000 intervjuer. Den visar tvära kast i opinionen.

Störst dramatik syns hos Sverigedemokraterna. Partiet faller med 3,8 procentenheter och landar på 21,7 procent.

Enligt SD-kanalen Riks, som beställt mätningen, tappar Sverigedemokraterna "främst till övriga partier utanför riksdagen" (vilka nämns inte) samt till Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Socialdemokraterna är fortsatt störst med 31,3 procent. Men partiet backar med 1,9 procentenheter jämfört med föregående mätning. Tappet går främst till Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

På vänstersidan stärks flera aktörer. Vänsterpartiet ökar till 9,0 procent, en ökning med 1,3 procentenheter. Miljöpartiet går fram till 6,7 procent, en ökning med 1,6 procentenheter.

På den borgerliga sidan är läget fortsatt pressat för Liberalerna. Partiet når 2,6 procent och ligger därmed kvar under riksdagsspärren. Moderaterna förbättrar dock sitt läge och får 17,2 procent, en uppgång med 1,6 procentenheter.

Totalt säger 16 procent av de tillfrågade att de ännu inte bestämt sig inför valet 2026.

Riks/Sentio – februari 2026
Socialdemokraterna (S): 31,3 % (−1,9)
Sverigedemokraterna (SD): 21,7 % (−3,8)
Moderaterna (M): 17,2 % (+1,6)
Vänsterpartiet (V): 9,0 % (+1,3)
Miljöpartiet (MP): 6,7 % (+1,6)
Centerpartiet (C): 4,9 % (+0,8)
Kristdemokraterna (KD): 4,7 % (±0,0 – står stilla)
Liberalerna (L): 2,6 % (ökning)
Övriga partier: 2,1 % (−0,1)

