WEF-chefen avgår efter Epstein-avslöjanden

Børge Brende, som varit WEF-chef sedan 2017, säger till norska Dagens Næringsliv att beslutet är hans eget.

– Efter åtta år i jobbet har jag kommit fram till att både WEF och jag är mest betjänta av att jag nu överlämnar stafettpinnen till någon annan. Den externa genomgången har inte avtäckt några förhållanden som inte redan är kända och grundligt behandlade i medierna. Ändå är det så att saken framöver lätt kan ta uppmärksamhet från det viktiga arbete vi gör, säger han.

Enligt Brende träffade han Epstein tre gånger. Det första mötet ägde rum i mars 2018 efter att han blivit introducerad av den norske diplomaten Terje Rød-Larsen.

– Detta betyder att jag inte mötte honom som utrikesminister 2017, vilket flera medier har spekulerat kring, säger Brende.

Han medger också att han inte var öppen om kontakterna när han först fick frågor om dem.

– Att jag inte var öppen med tre middagar och efterföljande sms och e-poster när Aftenposten frågade före jul är något jag beklagar och är ledsen för. Jag har, liksom många andra, känt ett stort obehag av att bli knuten till Jeffrey Epstein, och jag var rädd för att kontakten skulle framställas som något annat än den var. Det är det ärliga svaret, säger han.

I dokument som publicerats i samband med de senaste Epstein-avslöjandena framgår att Brende bland annat deltog i en middag i New York i september 2018 samt en sushimiddag i juni 2019. Det finns även dokumentation om ett möte i mars 2018 där bland andra Epsteins vän Steve Bannon närvarade.

I ett mejl efter middagen i mars 2018 skrev Brende till Epstein:

"Käre Jeff: tack för en mycket intressant middag i torsdags. Tankeväckande. Du är en briljant värd. Vänligen, Børge (tillbaka i Genève)".

Epstein svarade kort därefter: "Bannon, Leon och jag var mycket imponerade av dig", varpå Brende replikerade: "Tack min vän".

WEF:s styrelseordföranden Larry Fink och André Hoffmann tackar Børge Brende för hans arbete.

"Vi önskar uttrycka vår uppriktiga tacksamhet för Børge Brendes betydande bidrag till World Economic Forum. Hans engagemang och ledarskap har varit avgörande i en viktig reformperiod för organisationen och har bidragit till ett framgångsrikt årsmöte i Davos. Vi respekterar hans beslut att avgå", skriver de.

Jeffrey Epstein dömdes 2008 till fängelse för att ha betalat en minderårig för sexuella tjänster. 2019 greps han på nytt, misstänkt för sexhandel, och avled senare samma år i häkte.