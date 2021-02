Det var Mona Sahlins dotter som Hunter Biden stämplade som rasist

Det var i tisdags som Dagens Nyheter uppmärksammade att Hunter Biden hamnat i "storbråk med svensk myndighet". Bakgrunden var att familjen Biden under 2017 hyrde lokaler i House of Sweden, den mycket påkostade byggnad i centrala Washington D.C som bland annat Sveriges ambassad i USA huserar i. Lokalerna hyrdes av Hunter Biden för Biden Foundations räkning, en stiftelse som supermaktens nuvarande president Joe Biden skapade tillsammans med sin fru efter Demokraternas valförlust mot Donald Trump 2016.

Av mejlkonversation mellan Hunter Biden och Cecilia Browning, House of Swedens fastighetsdirektör, framgår att Biden inte följt de regler gällande säkerhetsrutiner som finns för hyresgästerna. Bland annat påstås de vid flera tillfällen bjudit in besökare till byggnaden via en bakdörr, samt lånat ut nycklar till fastigheten till bekanta. Det är något som är strikt förbjudet då House of Sweden används av både Sveriges och Islands ambassader.

18 september 2017 skickade Cecilia Browning ett mejl till Hunter Biden där hon uppmanar honom att följa reglerna.

"Det har ännu en gång kommit till min kännedom att det verkar som att besökare getts tillgång till 507 via norra entrén efter kontorstid – eftersom vi av säkerhetsskäl har kameraövervakning dygnet runt. Hjälp oss att hålla byggnaden säker genom att följa House of Sweden's regler och riktlinjer", står att läsa i mejlet som DN publicerade.

507 är beteckningen på den kontorslokal i House of Sweden som Biden hyrde vid tillfället.

Mona Sahlins dotter rasistanklagas

Påpekandet om att följa reglerna ger upphov till en häftig reaktion från en märkbart irriterad Hunter Biden. Tre dagar senare svarar han med ett långt, argt och delvis osammanhängande mejl. I det hävdar han bland annat att rasism ligger bakom klagomålen på vilka gäster han tar emot på sitt kontor. Inte minst riktas irritationen mot en viss "fru Cox".

"Om fru Cox har problem med mina besökares ras eller klädsel så föreslår jag att vi sätter oss ned och diskuterar det med en advokat närvarande" samt "av någon anledning verkar fru Cox ta anstöt av mina besökares form, storlek, färg, etnicitet, vikt och gud vet vad", skriver Hunter Biden bland annat.

Den "fru Cox" som Biden syftar på är ingen mindre än Ann-Sofie Cox, dotter till den svenska socialdemokratiska profilen och tidigare statsministerkandidaten Mona Sahlin från hennes första förhållande med David Peña. Dottern hette tidigare Ann-Sofie Sahlin men bytte namn till Cox efter att ha gift sig med en afroamerikansk man. DN valde dock att inte avslöja för sina läsare vem det var Hunter Biden riktade sina rasistanklagelser mot.

Ann-Sofie Cox flyttade till USA redan som 19-åring, är amerikansk medborgare sedan 2014 och arbetade 2017 i House of Swedens reception. Anställningen gjordes via en konsultfirma och det är därför inte möjligt att kontrollera om politikerbarnet fick en normal receptionistlön eller något annat av House of Sweden.

Redan 2006 fick samma Ann-Sofie Cox dock en praktikplats på svenska ambassaden i samma byggnad – i strid med ambassadens egna regler. Tjänsten utannonserades nämligen inte och vikariatet tillsattes "informellt", avslöjade Expressen 2006.

I samma mejl erkänner Hunter Biden att han visserligen släppt in besökare i huset efter kontorstid, men att de besökarna inte utgjort något säkerhetsproblem.

Släppte in älskarinnan

Enligt House of Swedens regler ska alla besökare släppas in och ut via huvudentrén, där de får passera genom metalldetektor och registreras i receptionen. Att Hunter Biden velat kringgå inregistreringen, och släppt in besökare via en bakdörr, får snart sin förklaring.

En av dem han sena kvällar släppt in på sitt kontor är nämligen den 21 år yngre strippan Lunden Roberts, som han för House of Swedens personal påstår är baskettränare åt sin och tidigare presidenten Barack Obamas döttrar.

"Det är mer än absurt att fru Cox tror att det finns någon säkerhetsrisk", hävdar Biden i mejlet.

I augusti 2018 födde Roberts en dotter som efter en faderskapstvist där Hunter Biden fick lämna DNA-prov slutligen konstaterades vara Hunters. Barnet kom till under ungefär samma tidpunkt som Hunter hade sina sena träffar med strippan, i House of Sweden. Hunter hade samtidigt ett förhållande med Hallie Biden, sin bortgångne bror Beaus änka.

Hemlös svart kvinna

En annan person som Hunter Biden, enligt egen utsago, släppt in i House of Sweden kvällstid är en hemlös afroamerikansk kvinna som han berättar att han känt i 17 års tid.

"Jag erkänner att mina gäster ibland har ett yttre som fru Cox verkar vara lite obekväm med. I synnerhet (bland flera) hade Cox problem med en medelålders afroamerikansk kvinna som på grund av sina ekonomiska förhållanden var klädd i kläder som jag antar att Cox förknippar med en väldigt fattig person"; skriver Biden.

"Hon har haft ett väldigt tufft liv, men är en av de mest ärliga och omtänksamma människor jag någonsin träffat", hävdar Hunter Biden.

Han hotar också med rättsliga åtgärder mot House of Sweden och Mona Sahlins dotter, och bifogar en text om olaga diskriminering.

"Du måste begripa att om fru Cox tror att jag på något sätt skäms för mina besökare på grund av deras hudfärg, klädsel, ålder eller vilken nedsättande etikett som helst hon försöker klistra på dem, så har hon fel", skriver Hunter Biden.

"Jag ber så mycket om ursäkt om vi kränkt dig på något sätt, jag vet att vi alla har samma mål – säkerheten i vår byggnad", svarar Cecilia Browning och avslutar att hon är "upprymd och hedrad" av Bidens nya kolleger.

Slapp ur hyreskontraktet i förtid

Hunter Biden flyttade in i kontorslägenhet nummer 507 i House of Sweden den 1 mars 2017. Enligt kontraktet ska han hyra kontoret i två års tid. I september samma år,strax innan rasismkontroversen, beställer Hunter Biden nycklar till pappa Joe och mamma Jill. Även den kinesiske brottsanklagade affärsmannen Gongwen Dong ges tillgång till kontorslokalen.

Efter kontroversen och anklagelserna om rasism börjar parterna diskutera en eventuell förtida uppsägning av hyreskontraktet. I flera obesvarade mejl som skickas till Hunter Biden från fastighetsdirektör Cecilia Browning i oktober, november och december 2017 frågar hon när Biden tänkt flytta ut.

"Hunter, vi har inte sett dig på ett tag i byggnaden och jag ville vara säker på att du fått mina mejl nedan – som du kan se har jag nu godkännande att avsluta ditt hyreskontrakt enligt vårt samtal i oktober (utan någon straffavgift) antingen den 31 december 2017 eller 31 januari 2018", skriver Cecilia Browning i det sista mejlet, i tillmötesgående ton.

Biden bestämmer sig till slut för att flytta ut sista februari 2018, ett år efter att han flyttat in i House of Sweden.

Statens fastighetsverk tillbakavisar specialbehandling

Efter att Biden flyttat ur kontorslägenhet nummer 507 står lokalen outhyrd i en månad. Anledningen är att den behöver ställas i ordning för nästa hyresgäst. Trots det slipper Hunter Biden betala straffavgift.

Michael Blomqvist är fastighetschef vid Statens fastighetsverk, den myndighet som ansvarar för House of Sweden i Washington D.C. Enligt honom var det rätt att inte kräva betalt av Hunter Biden för återstoden av hyresperioden.

– Vi hade en hyresgäst som flyttade in direkt efter, så det påverkade inte, säger han till Fria Tider.

Blomqvist dementerar att Hunter Biden specialbehandlats för att han råkar vara son till Joe Biden.

– Inte alls, säger han.

– Eftersom vi hade en hyresgäst som ville flytta in i lokalerna, så såg vi inte att det fanns någon ekonomisk förlust för oss. Och då finns det ingen anledning att strida för det, menar Michael Blomqvist.

Blomqvist förnekar också att hyresstrulet med Biden skulle ha lett till merarbete i form av att hitta ny hyresgäst för kontorslägenhet 507.

– Det var faktiskt en hyresgäst som uppvaktade oss och var intresserade av en kontorslägenhet i House of Sweden. Just då hade vi ingen lämplig att erbjuda dem, men i samband med att Hunter Biden sade upp sin lägenhet kontaktade vi dem och sade att nu har vi ett lämpligt hyresobjekt till er, säger han.

Blomqvist säger att det hänt att andra hyresgäster fått tillsägelser efter att ha släppt in och ut besökare via bakdörren, men medger att ingen varit så bråkig som Hunter Biden.

– Det har inte varit så hårda ord som användes i det fallet, säger Michael Blomqvist.

