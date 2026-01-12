© Peakpx
 

Guld- och silverpriser på nya rekordnivåer

Ekonomi. Guldpriset rusar till nya rekordnivåer och har för första gången passerat 4.600 dollar per uns. En liknande uppgång till nya rekordnivåer syns även för silvret.

Uppgången sker i spåren av en växande konflikt mellan USA:s centralbank och Vita huset, samtidigt som investerare söker sig till säkra tillgångar.

Guldpriset nådde som högst omkring 4.613 dollar tidigt under måndagen och handlades senare strax under 4.600-strecket. Jämfört med i fjol har guld nu stigit med omkring 65 procent – en av de kraftigaste uppgångarna i modern tid.

Även silver följer med i uppgången och har nått nya rekordnivåer över 84 dollar per uns.

Bakgrunden är tilltagande spänningar mellan Federal Reserves chef Jerome Powell och president Donald Trump, som öppet kritiserat centralbanken för att inte sänka räntorna snabbare och har sagt att han vill ersätta Powell våren 2026. Oron för centralbankens oberoende har bidragit till skakiga aktiemarknader och en svagare dollar.

Investerare spekulerar samtidigt i flera räntesänkningar under 2026, något som brukar gynna guld eftersom alternativkostnaden för att hålla den räntefria metallen då minskar. Kapital har strömmat in i börshandlade guldfonder och centralbanker fortsätter att öka sina reserver.

