Iran: Vi är redo för krig

I en intervju med Al Jazeera säger Irans utrikesminister Abbas Araghchi att Teheran är redo för alla tänkbara scenarier, samtidigt som kommunikationskanalerna med USA fortfarande är öppna.

– Om Washington vill testa det militära alternativet, som man har testat tidigare, är vi redo för det, säger Araghchi.

Han uppger att Iran i dag har en betydligt större militär beredskap än vid det tolv dagar långa amerikansk-israeliska angreppet i juni förra året, då över tusen iranier dödades. Araghchi noterar att attacken skedde samtidigt som indirekta samtal pågick mellan Teheran och Washington om Irans kärnprogram.

Uttalandena följer efter att USA:s president Donald Trump, som står Israellobbyn mycket nära, i helgen sagt att han överväger "starka alternativ" mot Iran, inklusive militärt våld. Trump har hänvisat till Irans hantering av de pågående protesterna, som enligt iranska myndigheter utvecklats till våldsamma upplopp med utländsk inblandning.

Iranska säkerhetsorgan uppger att flera beväpnade celler har slagits ut och att personer med koppling till utlandet har gripits under oroligheterna. Araghchi hävdar att ”terroristiska element” har infiltrerat demonstrationerna och attackerat både säkerhetsstyrkor och civila.

Samtidigt säger utrikesministern att kontakter med USA:s sändebud Steve Witkoff har fortsatt både före och efter protesterna.

– Vi är redo att sätta oss vid förhandlingsbordet om kärnfrågan, förutsatt att det sker utan hot eller diktat, säger Araghchi.

Han uttrycker också förhoppning om att USA ska välja ”det kloka alternativet” dialog, men varnar för krafter som "försöker dra in Washington i ett krig för att gynna Israels intressen".