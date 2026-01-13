© Kremlin.ru
Abbas Araghchi.

Iran: Vi är redo för krig

Publicerad 13 januari 2026 kl 08.46

Utrikes. Irans utrikesminister Abbas Araghchi varnar för att landet är berett på krig om USA väljer militär konfrontation. Uttalandet kommer efter att president Donald Trump öppnat för militära åtgärder mot Iran i samband med oroligheter i landet.

Dela artikeln

I en intervju med Al Jazeera säger Irans utrikesminister Abbas Araghchi att Teheran är redo för alla tänkbara scenarier, samtidigt som kommunikationskanalerna med USA fortfarande är öppna.

– Om Washington vill testa det militära alternativet, som man har testat tidigare, är vi redo för det, säger Araghchi.

Han uppger att Iran i dag har en betydligt större militär beredskap än vid det tolv dagar långa amerikansk-israeliska angreppet i juni förra året, då över tusen iranier dödades. Araghchi noterar att attacken skedde samtidigt som indirekta samtal pågick mellan Teheran och Washington om Irans kärnprogram.

Uttalandena följer efter att USA:s president Donald Trump, som står Israellobbyn mycket nära, i helgen sagt att han överväger "starka alternativ" mot Iran, inklusive militärt våld. Trump har hänvisat till Irans hantering av de pågående protesterna, som enligt iranska myndigheter utvecklats till våldsamma upplopp med utländsk inblandning.

Iranska säkerhetsorgan uppger att flera beväpnade celler har slagits ut och att personer med koppling till utlandet har gripits under oroligheterna. Araghchi hävdar att ”terroristiska element” har infiltrerat demonstrationerna och attackerat både säkerhetsstyrkor och civila.

Samtidigt säger utrikesministern att kontakter med USA:s sändebud Steve Witkoff har fortsatt både före och efter protesterna.

– Vi är redo att sätta oss vid förhandlingsbordet om kärnfrågan, förutsatt att det sker utan hot eller diktat, säger Araghchi.

Han uttrycker också förhoppning om att USA ska välja ”det kloka alternativet” dialog, men varnar för krafter som "försöker dra in Washington i ett krig för att gynna Israels intressen".

Liftade i Mellanöstern för att visa hur fredliga muslimer är – blev våldtäktsmördad direkt

Hennes nakna kropp hittades i ett buskage. Fallet väcker uppståndelse i sociala medier.0 Plus

Expo-profiler brutalt misshandlade av invandrargäng – slet av slöjan på Bilan Osman

Daniel Vergara och Bilan Osman slogs blodiga på Södermalm. Ena gärningsmannen hade "Allahu akbar" tatuerat i ansiktet.0 Plus

"Min prinsessa": Jimmie Åkesson gifter sig – med kompisarnas dotter

Hon är SD-ledarens brud. "Jag friade på en Ålandskryssning."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Misstänkt julvåldtäkt på äldreboende – två tagna ur tjänst

Kvinna utsattes för två separata övergrepp under julhelgen. "Det handlar om en intimrakning och om en våldtäkt."0 

Ekonominyheter

Guld- och silverpriser på nya rekordnivåer

Tillgångarna fortsätter att rusa.. Spänningar mellan Trump och Fed driver på.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.