Misstänkt julvåldtäkt på äldreboende – två tagna ur tjänst

Publicerad 13 januari 2026 kl 08.06

Inrikes. Två anställda på ett äldreboende i Vännäs misstänks ha utsatt en kvinna för två separata sexbrott under julhelgen. Kommunen har polisanmält händelserna och tagit de misstänkta ur tjänst.
– Den första händelsen handlar om en intimrakning och den andra om en våldtäkt, säger socialchefen Ulrica Westerlund.

Den första händelsen ska enligt kommunen ha inträffat den 23 december och rör en "intimrakning" som ska ha skett mot kvinnans vilja.

Fyra dagar senare, den 27 december, ska kvinnan enligt uppgift ha blivit våldtagen på en toalett av en annan anställd.

I den interna avvikelserapporten framgår att kvinnan kunnat berätta om händelserna och peka ut den person som ska ha varit inblandad vid det senare tillfället.

– Det vi vet är att det har skett, men vi vet inte varför det har skett eller omständigheterna kring händelsen, säger socialchefen Ulrica Westerlund till SVT om den första incidenten.

Efter den andra händelsen ska kvinnan ha berättat för en anhörig vad som hänt.

– Det är jättebra att kvinnor vågar berätta om det de har upplevt och det är viktigt att ta dem på allvar, säger Ulrica Westerlund till SVT.

I rapporten konstateras också att kvinnan inte längre känner sig trygg på boendet.

Båda de misstänkta har polisanmälts. Kommunen har beslutat att ta dem ur tjänst, men de behåller sin lön under tiden.

– Jag är jätteledsen både å kvinnans och de anhörigas vägnar, säger Ulrica Westerlund.

