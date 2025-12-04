Ebba Busch anklagas för "hyckleri och inkompetens på rekordnivå"

Till utskottet var både Ebba Busch och Annika Viklund, vd för Vattenfalls eldistribution, kallade för att svara på frågor om de chockhöjda avgifterna.

Flera oppositionspartier pekar ut regeringen som medansvarig.

– Det är hyckleri och inkompetens på en rekordnivå. Så sent som förra veckan beslutade riksdagen, på regeringens uppdrag, att ge 16 nya miljarder till nätbolagen och nu klagar man på prishöjningar. Det är helt oacceptabelt och djupt inkompetent, säger Rickard Ohlin, klimat och energipolitiska talespersonen för Centerpartiet, till TV4 Nyheterna.

Han säger att C nu vill försöka pressa regeringen att backa.

Även Socialdemokraterna lägger ansvaret på Ebba Busch – som själv uppger sig vara "förbannad" över prishöjningarna.

– Den reglering som de nu lever under är ju något som fattades beslut under Ebba Buschs tid som energiminister så hon har ett ansvar för att det ser ut som det gör, säger Fredrik Olovsson, energi- och näringspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, till TV4.

Även Miljöpartiet stämmer in i kritikerkören. Partiets energipolitiska talesperson Linus Lakso kallar läget "orimligt" och menar att regeringen vaknat för sent.