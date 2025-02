Efter USAID-debaclet – nu kräver Soros nätverk pengar av EU istället

I ett inlägg på sociala medier fördömer Orbán de Soros-finansierade globalistgruppernas försök att säkra europeiska skattemedel.

"Våra farhågor har besannats" skriver den ungerske ledaren och fortsätter:

"Soros globalist-liberala NGO-nätverk flyr till Bryssel efter att president Trump slagit undan deras finansiering i USA. Nu begär 63 av dem pengar från EU under sken av att vara projekt för mänskliga rättigheter. Det kommer inte ske!"

WARNING! Our fears have come true: the globalist-liberal-Soros NGO network is fleeing to Brussels, after President Trump dealt a huge blow to their activities in the US. Now 63 of them are asking Brussels for money, under the guise of various human rights projects. Not going to…

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 18, 2025