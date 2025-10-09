© Riksdagen
Jamal El-Haj har startat ett eget parti: Enighetspartiet.

El-Haj vill göra arabiska till minoritetsspråk

Publicerad 9 oktober 2025 kl 18.36

Inrikes. Riksdagsledamoten Jamal El-Haj (tidigare S, nu partiledare för Enighetspartiet) vill att arabiska erkänns som ett av Sveriges viktigaste minoritetsspråk. I en ny motion föreslår han att språket ges en framträdande plats i utbildning, forskning och samhällsliv – från grundskola till universitet.

Dela artikeln

Jamal El-Haj skriver att arabiska är ett av landets största språk vid sidan av svenskan och uppger att det nu är det största modersmålet efter svenska.

”Att uppvärdera arabiska språket är också att värna utbildning och integration. Genom att stärka arabiskans ställning i skolor, folkbildning och forskning kan vi både inkludera en stor grupp människor och samtidigt dra nytta av den språkliga rikedom som finns i landet”, skriver han i motionen.

El-Haj, som själv är arab, fastslår att arabiskan är "en viktig resurs för mångfald, kulturutbyte och internationella kontakter".

Han vill att undervisning i arabiska ska främjas på alla nivåer i samhället.

Jamal El-Haj tvingades lämna Socialdemokraterna i februari 2024 avslöjanden om att han deltagit på en konferens som hade deltagare med kopplingar till Hamas. Efter avhoppet sitter El-Haj som politisk vilde i riksdagen och har startat det egna Enighetspartiet.

Hälsoforskare avlivar myten om att rött kött är farligt

"Vi har lurats i 30 års tid." Politiskt korrekt önsketänkande bakom tidigare studier, visar häpnadsväckande nya fynd.0 Plus

Great Reset

Globalisternas plan: Människor ska "äta ogräs"

"Great Reset"-planen för vår framtida matkultur. Maskrosor, kaktusar med mera på menyn.0 Plus

Bianca Ingrosso prisade "könsmassage" – nu åtalas manlige släktingen för samma sak

Män åtalas när de betalar för tjänsten – men inte kvinnor. "Fick flera orgasmer, men det är inte sexuellt."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Kvinna hittades död efter hemtjänstens sexövergrepp

Sonen hörde sin mor skrika i telefonen – medan afghanen "juckade och stönade". Mahamad, 26, döms till ett års fängelse och tio års utvisning.0 

Ekonominyheter

Guldpriset når ännu en milstolpe – har fördubblats sedan 2024

Går över 4.000 dollar per uns.. Nya guld-rekommendationen för investerare: "Något i stil med 15 procent av portföljen."0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.