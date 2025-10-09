El-Haj vill göra arabiska till minoritetsspråk

Jamal El-Haj skriver att arabiska är ett av landets största språk vid sidan av svenskan och uppger att det nu är det största modersmålet efter svenska.

”Att uppvärdera arabiska språket är också att värna utbildning och integration. Genom att stärka arabiskans ställning i skolor, folkbildning och forskning kan vi både inkludera en stor grupp människor och samtidigt dra nytta av den språkliga rikedom som finns i landet”, skriver han i motionen.

El-Haj, som själv är arab, fastslår att arabiskan är "en viktig resurs för mångfald, kulturutbyte och internationella kontakter".

Han vill att undervisning i arabiska ska främjas på alla nivåer i samhället.

Jamal El-Haj tvingades lämna Socialdemokraterna i februari 2024 avslöjanden om att han deltagit på en konferens som hade deltagare med kopplingar till Hamas. Efter avhoppet sitter El-Haj som politisk vilde i riksdagen och har startat det egna Enighetspartiet.