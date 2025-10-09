© Skärmdump
 

Alternativmedia bjöds in till Vita huset – Trump vill ha hjälp med att hitta AFA:s finansiärer

Publicerad 9 oktober 2025 kl 10.29

Utrikes. Vita huset ser ut att på allvar försöka krossa vänsterextrema AFA. Vid ett rundabordssamtal bad president Donald Trump alternativa medier om namn på grupper och finansiärer – och aviserade ”mycket hotfulla” åtgärder. Han meddelade också att AFA även kommer klassas som en utländsk terrorgrupp globalt – vilket får extrema konsekvenser för svenska finansiärer och samarbetspartners.

– De har varit väldigt hotfulla mot människor, men vi kommer att vara väldigt hotfulla mot dem, långt mer hotfulla än de någonsin varit mot oss, och det inkluderar dem som finansierar dem, sade Trump under mötet.

I Sverige har AFA finansierats av bland annat Bonniers kvällstidning Expressen.

Bland gästerna fanns Jack Posobiec, Andy Ngo, Savannah Hernandez, Nick Sortor och Brandi Kruse. Från administrationen deltog bland andra justitieminister Pam Bondi, FBI-chefen Kash Patel och säkerhetsministern Kristi Noem.

Presidenten uppmanade deltagarna att lämna uppgifter om vilka grupper som ”utför våld” – och vilka som betalar dem.

– Det borde stå klart för alla amerikaner att vi har ett mycket allvarligt vänsterextremt terrorhot i vårt land, sade Trump.

Trump har nyligen undertecknat en order som klassar AFA som inhemsk terrororganisation. Deltagarna på mötet pressade Trump att även klassa den som en "utländsk terrororganisation, något han lovade att göra och som kommer få betydligt mer långtgående konsekvenser.

Om USA upptäcker att ett svenskt bolag – exempelvis Expressen – stöder (direkt eller indirekt) en organisation som är klassad som en Foreign Terrorist Organization (FTO) av USA:s regering blir konsekvenserna mycket allvarliga även om bolaget är svenskt och verkar utanför USA.

Bolaget kan bli föremål för sanktioner från U.S. Department of the Treasury (OFAC) vilket betyder att alla tillgångar i USA eller i dollar (t.ex. banktransaktioner i USD) fryses, och att bolagets bank utsätts för sanktioner av USA.

Amerikanska banker och företag förbjuds att ha någon affärsrelation med bolaget eller dess banker.

Bolaget listas på Specially Designated Nationals (SDN)-listan, vilket i praktiken stänger dem ute från det globala finansiella systemet (eftersom de flesta banker följer OFAC:s regler, även utanför USA).

Förra året klassades svenska NMR som en utländsk terrororganisation av USA – vilket bland annat har lett till att dess ledare inte längre får ha bankkonton.

Mötet i Vita huset kom efter mordet på högerprofilen Charlie Kirk för nästan en månad sedan. Deltagarna anklagade AFA för att ligga bakom en våldsvåg mot högermänniskor.

– Förhoppningsvis är de om tre och ett halvt år en skugga av sitt forna jag, sade Brandi Kruse om AFA.

Andy Ngo, som nu i många år granskat och rapporterat om extremvänstern i USA, berättade bland annat om hur han nästan blev ihjälslagen av en vänsterextrem mobb i Portland.

