Israel har förstört 83 procent av Gaza stad

Publicerad 9 oktober 2025 kl 13.16

Utrikes. Israel har redan hunnit slå sönder en större del av Gaza stad, enligt FN. En preliminär satellitanalys visar att 83 procent av stadens byggnader fått skador och att omkring 81.000 bostäder har drabbats.

– Israels militära operationer har fortsatt, bland annat i Rimal- och Zaitoun-kvarteren i Gaza stad, vilket gör den redan akuta humanitära situationen ännu mer farlig, sade FN:s talesperson Stéphane Dujarric vid en pressträff, enligt AA.

Israel påbörjade så sent som förra månaden sin "erövring" av staden, men hade opererat där även tidigare under sitt krig mot befolkningen i Gaza. Under kampanjen har israelisk militär systematiskt tagit kontroll över delar av Gaza stad – för att sedan låta bulldozers jämna byggnaderna med marken så att det inte ska gå att bo där i framtiden.

Stéphane Dujarric konstaterar att många Gazabor kan inte lämna den norra delen på grund av otryggheten.

– Civila sover under bar himmel och kämpar för att överleva, mitt under svår brist på mat och tak över huvudet.

FN:s humanitära kontor OCHA uppger samtidigt att israeliska räder på Västbanken – bland annat i flyktingläger i norr – nu pågått i tio månader. Det rapporteras också att bönder i Nablus, Salfit och Qalqiliya hindrats från att skörda efter fysiska attacker från israeliska bosättare, och att över 1.200 sådana angrepp dokumenterats i år med mer än 17.000 skadade träd och plantor.

