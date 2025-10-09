Israel har förstört 83 procent av Gaza stad

– Israels militära operationer har fortsatt, bland annat i Rimal- och Zaitoun-kvarteren i Gaza stad, vilket gör den redan akuta humanitära situationen ännu mer farlig, sade FN:s talesperson Stéphane Dujarric vid en pressträff, enligt AA.

Israel påbörjade så sent som förra månaden sin "erövring" av staden, men hade opererat där även tidigare under sitt krig mot befolkningen i Gaza. Under kampanjen har israelisk militär systematiskt tagit kontroll över delar av Gaza stad – för att sedan låta bulldozers jämna byggnaderna med marken så att det inte ska gå att bo där i framtiden.

Stéphane Dujarric konstaterar att många Gazabor kan inte lämna den norra delen på grund av otryggheten.

– Civila sover under bar himmel och kämpar för att överleva, mitt under svår brist på mat och tak över huvudet.

FN:s humanitära kontor OCHA uppger samtidigt att israeliska räder på Västbanken – bland annat i flyktingläger i norr – nu pågått i tio månader. Det rapporteras också att bönder i Nablus, Salfit och Qalqiliya hindrats från att skörda efter fysiska attacker från israeliska bosättare, och att över 1.200 sådana angrepp dokumenterats i år med mer än 17.000 skadade träd och plantor.