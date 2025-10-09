Kirk bröt med Israel – två dagar före mordet

Det är den konservativa profilen Candace Owens – som var nära vän med Kirk – som har publicerat bilderna från gruppchatten. Kirks organisation Turning Point USA bekräftar i sin tur att skärmdumparna är äkta, skriver Daily Mail.

Enligt henne skrevs meddelandena två dagar innan Kirk sköts ihjäl under ett framträdande vid Utah Valley University för en månad sedan.

Det Charlie Kirk skrev i gruppchatten bekräftar att han verkligen planerade att överge sitt tidigare grundmurade stöd till Israel – en fråga som diskuterats livligt de senaste veckorna.

"Förlorade just ännu en jättestor judisk finansiär", skriver Charlie Kirk i chatten.

Han berättade att detta berodde på att han valt att bjuda in den konservativa tv-profilen Tucker Carlson, som många amerikanska judar inte tycker om, till sin konferens Americafest.

"2 miljoner dollar om året eftersom vi inte avbokar Tucker. Jag funderar på att bjuda in Candace", fortsatte Kirk i chatten.

Han konstaterade också att beteendet från de judiska finansiärernas sida bekräftar antisemitiska fördomar – och förklarade att han till slut fått nog.

"Judiska finansiärer bekräftar verkligen alla fördomar. Jag kan inte och kommer inte att låta mig mobbas på det här sättet."

"Det ger mig inget annat val än att lämna den proisraeliska saken."

Turning Points talesperson Andrew Kolvet bekräftar innehållet men inte tidsuppgiften. I programmet The Charlie Kirk Show säger han att han kände till chattmeddelandena men valt att inte offentliggöra dem tidigare.

Candace Owens och Tucker Carlson – som båda var vänner med Kirk – har de senaste veckorna kritiserats för att ha spridit konspirationsteorier om mordet. De har tidigare bland annat beskrivit ett möte med judiska finansiärer före mordet där Charlie Kirk uppges ha blivit utskälld på ett hotfullt sätt för att han vacklade i sitt stöd för Israel och dess krig. Huruvida denna uppgift stämmer är dock oklart.

Från den officiella mordutredningen har det inte kommit några uppgifter om att utomstående krafter skulle ha varit involverade. Den 22-årige Tyler Robinson greps kort efter attentatet och är huvudmisstänkt. Om han fälls kan han dömas till döden enligt Utahs lagstiftning.

Andrew Kolvet uppger att han överlämnat chattmeddelandena från Kirk till myndigheterna efter mordet – ”för att inte lämna någon sten ovänd”.