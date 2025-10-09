© Mala.se/NU-sjukvården
Mahamad Almousa, till höger, döms till ett års fängelse.

Kvinna hittades död efter hemtjänstens sexövergrepp

Publicerad 9 oktober 2025 kl 17.07

Inrikes. En 67-årig kvinna i Vänersborg avled kort efter att ha anmält ett grovt sexuellt övergrepp i hemmet. Nu döms hemtjänstmedarbetaren Mahamad Almousa, 26, till ett års fängelse och tio års utvisning till hemlandet Syrien, rapporterar Samnytt.

Övergreppet inträffade på förmiddagen 3 april i fjol. Under händelsen ringde kvinnan sin son – men allt han hörde hennes skrik.

I förhör pekade 67-åringen ut Mahamad Almousa, som tidigare arbetat inom NU-sjukvården och vid tidpunkten var anställd i hemtjänsten i Vänersborg. Hon uppgav att han tagit henne på brösten under kläderna, och att han lade sig över henne i sängen och ”juckade och stönade”. Hon kände att han hade erektion.

Efter att ha gripits nekade Almousa till brott och hävdade att han masserat kvinnan på hennes begäran. Han påstod också att hon själv skulle ha fört hans hand till bröstet och dragit ned honom i sängen.

Tingsrätten avfärdar den historien: Kvinnans ”hälsa samt hennes fysiska besvär och begränsade fysiska styrka talar emellertid tydligt mot Mahamad Almousas version”, skriver domstolen och fortsätter:

”Med hänsyn härtill och till omständigheterna i övrigt kan Mahamad Almousas version om händelsen lämnas utan avseende.”

Polisen hann hålla tre förhör med kvinnan innan hon 20 april hittades avliden. Vid rättegången var dödsorsaken ännu okänd, enligt Samnytt. Skadeståndet på 152.000 ska betalas till dödsboet och sonen.

