Efterlyst duo har länsat Ica på kaffe – för 100.000 kronor

– Man blir förbannad, absolut. Det är så fruktansvärt mycket pengar som går ut ur kassan. Och att vi inte kan komma åt dem riktigt är ju frustrerande. Och att det sker gång på gång, säger butikschefen Marcus Tjernell till Efterlyst.

Enligt butiken använder paret alltid samma tillvägagångssätt.

– De kommer till butiken och sen så tar de våra papperskassar, våra egna. Sen går de raka vägen till kaffegången. En brukar hålla koll vart kunder rör sig och en står och lastar i säckarna och sen så lämnar de bara butiken. De går rakt ut genom vår bemannade kassor. Tittar runt lite men sen så går de rakt ut utan att egentligen reagera så mycket, säger Marcus Tjernell.

Efterlyst har publicerat övervakningsbilder och tar emot tips på 08-702 00 90.