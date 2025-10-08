Trump talade sanning – TV4 fälls

Inslaget sändes i Nyhetsmorgon den 6 mars. Programledaren tog upp Trumps påstående och TV4:s EU-reporter svarade:

– Ja, men det är ju inte sant.

Programledaren fyllde i:

– Nej, det är inte sant, men han sa det.

Enligt Granskningsnämndens granskning uppgick EU-ländernas samlade stöd till Ukraina från februari 2022 till mars 2025 till 140 miljarder euro, medan köpen av rysk olja och gas under 2022–2024 var cirka 184 miljarder euro.

Nämnden bedömer därmed att uttalandena i sändningen – att Trumps påstående inte var sant – var missvisande och strider mot kravet på saklighet.

TV4 försökte i sitt yttrande räkna in kostnader för flyktingmottagande i vissa länder. Nämnden avfärdar dock att det skulle vara likvärdigt med ekonomiskt stöd till den ukrainska staten. Inslaget fälls därför.