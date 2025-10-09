© Faksimil / Anton Holmquist & Pauline Gyllengahm
 

Studie om att muslimer infiltrerat Sverige godkänns till sist

Inrikes. Sameh Egyptsons omskrivna avhandling om hur politisk islam infiltrerat det svenska samhället frias från oredlighet. Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF) slår i ett nytt beslut fast att han inte gjort sig skyldig till fabricering eller förfalskning.

Avhandlingen, som publicerades 2023 och pekar på kopplingar mellan svenska organisationer och Muslimska brödraskapet, har anmälts till flera instanser.

Bland annat beslutade Överklagandenämnden för etikprövning (Önep) – en kontroversiell statlig nämnd med vänsteraktivister – att åtalsanmäla studien. Enligt Önep hanterade avhandlingen känsliga personuppgifter med koppling till politisk och religiös övertygelse, samt uppgifter om brottmålsdomar utan nödvändigt etikprövningstillstånd. Åklagaren lade dock ner förundersökningen.

NPOF har nu avslutat sin prövning efter fyra inkomna anmälningar. Nämnden har gått igenom 111 påstådda fel – från faktafel och källmanipulering till brister i resonemang. Flera punkter har Egyptson själv rättat efter disputationen och de som kvarstår bedöms inte utgöra oredlighet i forskning.

– Det här är en stor seger på alla punkter, säger Sameh Egyptson till SVT efter att beslutet offentliggjordes under onsdagseftermiddagen.

NPOF prövar specifikt fabricering, förfalskning och plagiering. I Egyptsons fall frias han från misstankar om fabricering och förfalskning. Förutom ÖNEP har även Lunds universitets nämnd för avvikelser från god forskningssed ansett att avhandlingen borde etikprövats. Egyptson bestrider att han använt känsliga personuppgifter.

Egyptson hoppas nu se mer forskning på området.

– Det hoppas jag och jag hoppas att unga forskare vågar ta tag i det här och att politiker vågar ändra lagar. Och även att journalister ska kunna gå in i avhandlingens ämne och inte gå in i formaliteter vilket många gjorde, säger Sameh Egyptson till SVT.

