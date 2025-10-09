© Polisens förundersökning
 

Pedofiljägare misstänks själv för barnporr

Publicerad 9 oktober 2025 kl 12.29

Inrikes. I Örnsköldsvik inleds i dag rättegången mot fem män som kallar sig pedofiljägare. De står åtalade för grov misshandel efter att ha lockat till sig en man de trodde var pedofil. Men en av de mest drivande i gruppen är själv misstänkt för att ha filmat duschande skolflickor.

Mannen i fråga utreds för barnpornografibrott och kränkande fotografering.

Enligt åklagaren ska han ha olovligen och i hemlighet filmat tre flickor i en dusch på en skola där han jobbade som hantverkare.

Mannen lämnade i våras in sin ansökan om att bli medlem i gruppen Pedo Hunting Sweden, en grupp som jagar och hänger ut påstådda pedofiler. I sin ansökan skrev han att han vill få bort pedofiler från gatorna, och skröt om att han har erfarenhet från supporterslagsmål.

De fem nu åtalade männen, som är mellan 17 och 30 år gamla, stämde träff med en man via nätet. Mannen trodde att han chattade med en 14-åring, men på tågstationen möttes han istället av tre män som slog och sparkade honom i huvudet.

Händelsen filmades och spreds sedan på sociala medier.

– De har spridits på flera olika sociala medier och de har fått en stor spridningseffekt. Den har varit väldigt omfattande, säger åklagare Ida Annerstedt till Sveriges Radio.

Några av männen misstänks även för ytterligare ett fall av misshandel, försök till misshandel och för att ha orsakat skador på en polisbil.

Enligt förundersökningen har flera av männen lärt känna varandra genom supporterklubben kring Modo och har arrangerat så kallade supporterslagsmål.

