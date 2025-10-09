Unga kvinnor blir snabbt mindre PK

I rapporten Ungdomsfokus 2025, framtagen av Rasmussen Analys och Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap, nämner unga främst sjukvården (30 procent), skola och utbildning (28 procent) samt brottslighet/ personlig trygghet (25 procent) som mest engagerande frågor.

Klimatet har rasat särskilt bland kvinnor – från 51 procent (2019) till endast 15 procent (2025) – medan motsvarande andel bland unga män gått från 34 procent till 13 procent.

Engagemanget för jämställdhet (det vill säga feminism) har samtidigt mer än halverats sedan 2017.

När det gäller drömyrken märks samma skifte mot konkret samhällsnytta: egenföretagare/entreprenör ligger etta, följt av polis, läkare och lärare – med djurskötare, psykolog och sjuksköterska bland övriga toppval.

– Årets resultat tydliggör sambandet mellan information, delaktighet och framtidstro, och påminner oss om att även i tider av krig och kriser kan engagemanget bli en motvikt till uppgivenhet, säger Sofia Rasmussen, vd och omvärldsanalytiker på Rasmussen Analys.

Samtidigt har otroliga 72 procent av de unga svenskarna någon gång sökt professionell hjälp för psykisk ohälsa. Det är en ökning från 54 procent år 2018.

Studien bygger på 1.280 svar, varav 1.018 från personer i åldern 15–29 år, inhämtade under perioden 13–20 maj 2025.