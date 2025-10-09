© Vita huset
 

Trumps besked i natt: Israel och Hamas har enats

Publicerad 9 oktober 2025 kl 01.25

Utrikes. USA:s president Donald Trump uppger att Israel och Hamas enats om den första fasen av en fredsplan som ska leda till att gisslan släpps och striderna upphör.

Presidenten bekräftade uppgörelsen i ett inlägg på Truth Social strax efter midnatt svensk tid, där han skrev att ”alla ur gisslan snart kommer att släppas och att Israel drar tillbaka sina trupper till en överenskommen frontlinje”.

”Alla parter kommer att bli behandlade rättvist”, skriver Trump.

Samtalen mellan Israel och Hamas har pågått i Egypten, med deltagande av de amerikanska representanterna Jared Kushner (Trumps ortodox-judiske svärson) och förhandlaren Steve Witkoff samt delegationer från Qatar och Turkiet.

En talesperson för Qatars utrikesdepartement uppger att avtalet ska leda till att ”kriget avslutas, den israeliska gisslan och palestinska fångar släpps och nödhjälp kommer in”.

Beskedet kom bara timmar efter att utrikesminister Marco Rubio under ett möte i Vita huset överlämnat en handskriven lapp till Trump.

På lappen stod: ”Du behöver godkänna ett Truth Social-inlägg snarast så att du blir först ut med att annonsera överenskommelsen.”

– Vi är väldigt nära en deal i Mellanöstern, sa presidenten innan han lämnade rummet.

Tidigare på kvällen uppgav Trump för journalister att han överväger att resa till Mellanöstern på söndag.

– Förhandlingarna går väldigt bra, sa han enligt Sky News.

– Jag kanske gör det, vi har inte riktigt bestämt än, svarade han på frågan om han tänker besöka Gazaramsan.

”Det här är en fantastisk dag för den arabiska och muslimska världen, Israel, alla länder i regionen och USA”, skriver Trump på Truth Social.

Enligt CNN kan israeliska gisslan komma att släppas redan i början av nästa vecka.

– Med guds hjälp ska vi få hem dem allihop, säger Israels premiärminister Benjamin Netanyahu.

Marknaderna visade sig ta nyheten om vapenvila på allvar när guldpriset föll med 1 procent omedelbart efter beskedet.

