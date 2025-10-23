Musk om Fria Tiders nyhet: "Sinnessjukt"

Fria Tider rapporterade i fredags om hur hovrätten slagit fast att våldtäkten av 16-åriga Meya är inte var ett tillräckligt allvarligt brott för att motivera utvisning.

I artikeln citerade Fria Tider ur domen där det framgick att hovrättsdomarna hänvisade till våldtäktens "varaktighet" i sin bedömning.

"Våldtäkt är alltså i många fall är att betrakta som ett sådant synnerligen grovt brott som kan medföra att en flykting utvisas, men det ska göras en bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Med hänsyn till den aktuella gärningens karaktär och varaktighet finner hovrätten att brottet visserligen är allvarligt men att det inte varit fråga om ett sådant synnerligen grovt brott som kan föranleda ett beslut om utvisning av Yazied Mohamed. Utvisningsyrkandet ska därför avslås", skriver Hovrätten för Övre Norrland i sin dom.

Fria Tider-artikeln har efter publiceringen översatts till engelska och spridits till tiotals miljoner användare på sociala medier runtom i världen, bland annat via svenska Evelina Hahne och den österrikiska högerprofilen Martin Sellner.

Flera av inläggen på X har fått åtskilliga miljoner visningar. Under torsdagen började nyheten få stor spridning även i USA, baserat på Fria Tiders artikel.

Mångmiljardären Elon Musk har kommenterat ett inlägg på X från den konservativa profilen Megyn Kelly där citatet ur domen från artikeln har översatts till engelska. Musk kallar det hela "sinnessjukt", kort och gott:

Meya Åberg, 16, har självmant trätt fram i media och berättat om hur Mohamed, som är eritreansk medborgare, våldtog henne i en gångtunnel när hon var på väg från sitt skift på McDonalds i Skellefteå.

– Jag vill säga att jag hatar honom och att han har förstört mig, säger Meya i en intervju med Norran.

På torsdagskvällen publicerade Samnytt en intervju med en av domarna i målet, hovrättsrådet Lars Viktorsson. Han står på sig.

– Det var ju ett kortvarigt förlopp, säger Viktorsson men vill inte svara på var gränsen går för hur länge en våldtäkt ska behöva hålla på för att gärningsmannen ska utvisas, säger Lars Viktorsson.

– Så det går inte att säga 12 minuter; utvisning, 8 minuter; ingen utvisning. Eller 3 minuter; utvisning, 15 sekunder; ingen utvisning. Så fungerar det inte, utan man får göra en helhetsbedömning.