Skattebetalarnas pengar "räcker inte": desperation bakom försök att norpa ryska tillgångar – expert

I en intervju med journalisten Rachel Blevins säger Mearsheimer att bilden i västliga medier inte stämmer med utvecklingen på slagfältet.

Han beskriver kriget som ett klassiskt utnötningskrig, där tidsfaktorn och resurserna avgör.

– I ett sådant krig, där båda sidor försöker blöda den andre vit, är två saker avgörande: balansen i manskap och balansen i eldkraft, säger Mearsheimer.

Eldkraften utgörs enligt honom framför allt av artilleri, drönare och styrda precisionsbomber som fälls från flygplan.

Ryssland har, säger han, haft ett tydligt övertag i artilleri under hela kriget och har dessutom byggt upp stora lager av styrda bomber, medan Ukraina “i praktiken inga egna motsvarigheter” har. Drönarkrigföringen, där Ukraina "tveklöst" låg före i inledningen av kriget, domineras nu enligt honom av Ryssland.

När det gäller manskapet hänvisar Mearsheimer till både den ukrainske överbefälhavaren och president Volodymyr Zelenskyj, som öppet talat om ryska numerära överlägen vid fronten. Han pekar också på omfattande deserteringar från ukrainska frontförband under 2025, vilket ytterligare försvagar en redan underlägsen styrka.

Sammantaget leder detta, menar han, till att Ukraina militärt pressas tillbaka samtidigt som stödet från USA minskar kraftigt. Donald Trumps linje är att USA inte längre ska skicka vapen direkt till Ukraina utan lämna över huvudansvaret till Europa. Europeiska stater får gärna köpa amerikanska vapen och skicka vidare, men Washington vill inte längre stå för notan.

Det är här planerna på att använda ryska statsmedel kommer in.

– Problemet är att för Europa så räcker inte pengarna för att stödja Ukraina i den skala som krävs. Därför pratar man nu om att i praktiken beslagta ryska tillgångar – de frysta ryska statliga tillgångar som sitter fast hos Euroclear, den belgiska värdepapperscentralen, säger Mearsheimer.

Enligt honom är det långt ifrån klart att EU-länderna kommer att enas om att ta de ryska pengarna. Motståndet är stort, samtidigt som alternativen är få.

– Allt detta sammantaget innebär att Ukraina befinner sig i en katastrofal situation – och det syns på slagfältet, säger han.

I ett bredare resonemang placerar Mearsheimer Ryssland som den svagaste av världens tre stora makter – USA, Kina och Ryssland – men ändå som militärt farligare än någon enskild europeisk stat.

– Så min slutsats är: Ryssland är svagast av de tre stora makterna. De kommer inte dominera Europa. Men de är en tuff motståndare, och jag tror att de kommer att vinna en full seger i Ukraina.