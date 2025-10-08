Islamist övervakades av Säpo – skickades att kriga i Ukraina

Viktor Gaziev blev känd som en av de sex imamer som 2019 bedömdes utgöra ett hot mot rikets säkerhet.

Beslut om utvisning fattades av regeringen, men verkställdes inte eftersom Gaziev påstods riskera förföljelse i Ryssland. Därefter stod han under strikt uppsikt av Säkerhetspolisen.

Uppdrag granskning uppger att Gaziev försvann från Sverige i juni 2023 och i dag befinner sig i Ukraina där han strider för en tjetjensk bataljon på den ukrainska sidan och arbetar med drönare. Han påstår att svenska myndigheter hjälpte honom att ta sig dit och att Säpo lovade att inte försvåra exfruns ansökan om svenskt medborgarskap om han reste.

Säpo avfärdar uppgifterna.

– Vi bedriver inte den typ av verksamhet som påstås här, säger Säpos operativa chef Fredrik Hallström till Uppdrag granskning.

– Vi föreslår inte eller försöker förmå någon att resa till ett visst ställe. Allra minst krigets Ukraina.

Gaziev uppger själv att han eskorterades till Ukraina av den militära underrättelsetjänsten Must. En chatt som redaktionen tagit del av visar enligt programmet hur en person som kallar sig svensk soldat planerar flyg till Polen för Viktor Gaziev och vilken gränsövergång som ska användas. Vid tidpunkten ska Gaziev ha varit internationellt efterlyst, saknat resehandlingar och haft daglig anmälningsplikt i Gävle.

Must har inte velat kommentera uppgifterna.

Det ukrainska befälet Murad Zumzo uppger att en svensk med samma namn som i chatten spelade en huvudroll i överlämningen vid gränsen.

– Han tog ju kontakt och tog honom till polsk-ukrainska gränsen. Jag skickade dit två av mina killar. Svenskarna och polackerna överlämnade honom, säger Murad Zumzo.

Gaziev säger att han inte skulle ha anslutit till kriget utan svenska myndigheters inblandning. Exfruns ansökan om medborgarskap uppges senare ha avslagits med hänvisning till uppgifter från Säpo.