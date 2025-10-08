Greta: "Israel torterade oss"

De svenska aktivisterna som suttit frihetsberövade i Israel anlände till Sverige under tisdagen och möttes av en stor folksamling i centrala Stockholm. En efter en talade de inför publiken.

Greta beskrev hur Israel brutit mot internationell rätt genom att hindra humanitär hjälp.

– Det som hände var inte bara att Israel kidnappade och torterade oss utan att, framför allt, under pågående eskalerande folkmord där Israel uttalat försöker radera hela Gazaremsan och det palestinska folket, Israel återigen bröt internationell rätt och förhindrade humanitär hjälp, sa Greta Thunberg.

Hon uppgav dock att hon inte ville beskriva vad hon själv utsatts för.

– Jag vill inte att det ska bli rubriker om att Greta har torterats, för det är inte det som är historien här, sade hon och noterade att det inte är något mot vad befolkningen i Gaza upplever dagligen.

Greta uppgav att aktivisterna berövades mediciner, saknade tillgång till rent vatten och att upp till 60 personer tvingades sitta i burar.

Även andra aktivister vittnade om hård behandling. Lotta Eliason berättade att hon blivit släpad, misshandlad och visiterad ”på ett sätt man inte ska visitera en människa på”.

– Jag har blåmärken på mina armar och handleder. Jag har bulor. Jag har en hand på min vad på grund av att de höll ner mig så hårt när jag hade fyra soldater över mig, säger Lotta Eliason och kritiserar den svenska ambassaden för att inte ha dokumenterat skadorna.

Riksdagsledamoten Lorena Delgado Varas, tidigare Vänsterpartiet, kallade den svenska regeringen för ”en skam” som inte gör något för att stoppa våldet.

Israeliska myndigheter har å sin sida kallat konvojen en ”PR-kupp” och förnekat att aktivisterna behandlats illa. Enligt Israel har deras rättigheter upprätthållits under frihetsberövandet.