Smet till Florida undan CSN-skulden – tvingas nu betala miljonbelopp

Ärendet rörde en låntagare bosatt i USA med en större studieskuld efter utlandsstudier i USA för över 20 år sedan.

Trots upprepade påminnelser och krav hade låntagaren inte betalat på sin skuld sedan 2008 och blev därför stämd av CSN i amerikansk domstol på hela beloppet.

– Vi har varit i kontakt med låntagaren och skickat påminnelser och uppmanat till betalning som hela tiden har motsatts. Till slut var en stämning det sista verktyget vi hade för att driva in skulden, säger Helena Fällman, verksjurist på CSN:s rättsavdelning.

Låntagaren hävdade tillsammans med sin advokat att skulden var preskriberad och även att preskriptionsregeln i studiestödslagen stred mot den svenska grundlagen eftersom regeln införts efter att personen tog sitt studielån.

I september 2024 inleddes rättegången i West Palm Beach i Florida, men den tilltalade och dennes advokat fanns inte på plats och gick inte heller att nå via telefon. Trots detta valde domaren att genomföra rättegången.

– Vi redogjorde för vårt ärende och visade alla relevanta underlag, inte minst att låntagaren hade tagit studielån hos CSN och att det fanns en skyldighet att återbetala, säger Helena Fällman.

Under vintern fortsatte rättsprocessen med fler förhör med båda parterna och i augusti avgjordes till slut ärendet till CSN:s fördel. Domaren ansåg varken att skulden var preskriberad eller att preskriptionsregeln var en retroaktiv lagstiftning. Låntagaren ska därmed betala tillbaka skulden i sin helhet och även en del kostnader kring stämningen.

– Det här är viktigt för CSN:s fortsatta möjligheter att driva in skulder i USA. Vi försöker alltid få till en frivillig betalning men om låntagaren vägrar så tar vi den rättsliga vägen för att få tillbaka de pengar som staten lånat ut. Det är viktigt för trovärdigheten i studiestödssystemet att pengar betalas tillbaka, säger Helena Fällman.

Detta är den andra rättsprocessen som CSN vinner under 2025. Tidigare blev en låntagare i Tyskland skyldig att betala tillbaka över 400.000 kronor på sitt studielån efter att det avgjordes i rätten.