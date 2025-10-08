DO: Diskriminering när "man" inte kallades till undersökning av livmoderhalsen

Alla personer mellan 23 och 70 år "som har en livmoder" ska ingå i screeningprogrammet för HPV, vilket innebär att de ska erbjudas provtagning för viruset.

Viruset HPV kan leda till cellförändringar i livmoderhalsen, som utan behandling kan utvecklas till cancer.

I och med att Region Skånes kallelsesystem för provtagning för HPV utgår från kvinnliga personnummer blir kvinnor med manliga personnummer inte automatiskt kallade, och kan inte heller läggas till manuellt i kallelsesystemet.

Enligt DO borde Region Skåne ha skapat rutiner för att kompensera för de brister som fanns i systemet. Eftersom regionen inte har gjort detta, utan gett kvinnan beskedet att hon själv måste kontakta sjukvården för att få screeningen, har kvinnan enligt DO diskriminerats.

Efter att kvinnans provresultat visat på förekomst av HPV har regionen enligt DO "på nytt diskriminerat" henne när regionen felaktigt har informerat henne om att hon automatiskt skulle bli kallad till uppföljning av provresultatet.

– Screening är en viktig åtgärd som syftar till tidig upptäckt och behandling av tillstånd som obehandlade kan få mycket allvarliga konsekvenser. Det som har hänt i den här situationen är att mannen själv har fått ansvara för alla vårdkontakter, och han har inte heller kunnat förlita sig på att den information som han fått från vården skulle vara riktig. Regionens bristande rutiner för kallelse och uppföljning har inneburit att mannen inte har fått tillgång till samma vård som personer med kvinnligt personnummer får vid screening, säger Vanessa Grapenstedt, processförare på DO:s rättsenhet.

Region Skåne har nu fram till 21 oktober att ta ställning till DO:s begäran. Därefter kan DO komma att lämna in stämningsansökan till tingsrätten.