© DO/WalkinClinic
walkin-clinic

DO: Diskriminering när "man" inte kallades till undersökning av livmoderhalsen

Publicerad 8 oktober 2025 kl 12.33

Inrikes. En kvinna som påstår sig vara man och har fått ett manligt personnummer borde trots det ha ingått i kallelsesystemet för screeningprogrammet för humant papillomvirus, HPV. Den bedömningen gör DO – som nu kräver att regionen ska betala 35.000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

Dela artikeln

Alla personer mellan 23 och 70 år "som har en livmoder" ska ingå i screeningprogrammet för HPV, vilket innebär att de ska erbjudas provtagning för viruset.

Viruset HPV kan leda till cellförändringar i livmoderhalsen, som utan behandling kan utvecklas till cancer.

I och med att Region Skånes kallelsesystem för provtagning för HPV utgår från kvinnliga personnummer blir kvinnor med manliga personnummer inte automatiskt kallade, och kan inte heller läggas till manuellt i kallelsesystemet.

Enligt DO borde Region Skåne ha skapat rutiner för att kompensera för de brister som fanns i systemet. Eftersom regionen inte har gjort detta, utan gett kvinnan beskedet att hon själv måste kontakta sjukvården för att få screeningen, har kvinnan enligt DO diskriminerats.

Efter att kvinnans provresultat visat på förekomst av HPV har regionen enligt DO "på nytt diskriminerat" henne när regionen felaktigt har informerat henne om att hon automatiskt skulle bli kallad till uppföljning av provresultatet.

– Screening är en viktig åtgärd som syftar till tidig upptäckt och behandling av tillstånd som obehandlade kan få mycket allvarliga konsekvenser. Det som har hänt i den här situationen är att mannen själv har fått ansvara för alla vårdkontakter, och han har inte heller kunnat förlita sig på att den information som han fått från vården skulle vara riktig. Regionens bristande rutiner för kallelse och uppföljning har inneburit att mannen inte har fått tillgång till samma vård som personer med kvinnligt personnummer får vid screening, säger Vanessa Grapenstedt, processförare på DO:s rättsenhet.

Region Skåne har nu fram till 21 oktober att ta ställning till DO:s begäran. Därefter kan DO komma att lämna in stämningsansökan till tingsrätten.

Hälsoforskare avlivar myten om att rött kött är farligt

"Vi har lurats i 30 års tid." Politiskt korrekt önsketänkande bakom tidigare studier, visar häpnadsväckande nya fynd.0 Plus

Great Reset

Globalisternas plan: Människor ska "äta ogräs"

"Great Reset"-planen för vår framtida matkultur. Maskrosor, kaktusar med mera på menyn.0 Plus

Bianca Ingrosso prisade "könsmassage" – nu åtalas manlige släktingen för samma sak

Män åtalas när de betalar för tjänsten – men inte kvinnor. "Fick flera orgasmer, men det är inte sexuellt."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Islamist övervakades av Säpo – skickades att kriga i Ukraina

Uppger sig ha pressats att åka och eskorterats av Must. Ukrainskt befäl: "Svenskarna och polackerna överlämnade honom."0 

Ekonominyheter

Guldpriset når ännu en milstolpe – har fördubblats sedan 2024

Går över 4.000 dollar per uns.. Nya guld-rekommendationen för investerare: "Något i stil med 15 procent av portföljen."0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.