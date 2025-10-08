Dousa och Forssell anmäls för Somalia-avtalet

Avtalet slöts i december 2023 och innebar att bistånd skulle styras till projekt nära den somaliske premiärministern, enligt Ekot.

Utbetalningarna ska ha skett i två steg: 40 miljoner kronor 2024 och 60 miljoner i somras. Den senare gick via FN-fonden UNDP.

Miljöpartiet vill att Konstitutionsutskottet granskar om det fanns formell grund för den första utbetalningen under Forssells tid – eller om det kan röra sig om ministerstyre – samt om Dousa har lämnat vilseledande information kring den andra utbetalningen.

– Det finns skäl att tro att det skett otillbörlig styrning av myndighet och getts vilseledande information, säger Janine Alm Ericsson, MP:s biståndspolitiska talesperson, till Dagens Nyheter.

Hon fortsätter:

– Det är ju oerhört allvarligt i det här fallet när regeringen i så fall har försökt att styra biståndet för att kunna uppfylla sina migrationspolitiska mål på ett tvivelaktigt sätt.