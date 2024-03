Ex-försvarsminister i Irak gripen på Arlanda

I november 2019 avslöjade Nyheter Idag att Iraks dåvarande försvarsminister Najah al-Shammari plockade ut bidrag från svenska Försäkringskassan.

Han var Iraks försvarsminister från 2019 till 2020. I samband med utnämningen avslöjade dock AFP-journalisten Ammar Karim uppgifter om att al-Shammari samtidigt var medborgare i Sverige, där han också var folkbokförd under en annan identitet och registrerad som sjukskriven.

När brottsmisstankarna riktades mot honom avregistrerade han sig som bosatt i Sverige.

– Han har varit efterlyst, anhållen i sin utevaro, i nästan ett och ett halvt år, säger åklagare Jens Nilsson till TV4.

Åklagaren bekräftar för TV4 Nyheterna att Najah al-Shammari greps av gränspolisen på Arlanda under måndagen på grund av efterlysningen.

Efter att ha delgivits misstanke om brott släpptes Najah al-Shammari dock på fri fot och ombads att frivilligt inställa sig hos polisen under tisdagen.

Sedan 2023 är Najah al-Shammari folkbokförd som boende i Stockholmstrakten.

Najah al-Shammari kom först till Sverige år 2009 och blev svensk medborgare 2015. Tillsammans med sin familj ska han ha fått en lägenhet i en Stockholmsförort. Han sjukskrevs sedan, bland annat på grund av "minnesproblem".

Enligt Nyheter Idag ska al-Shammari ha utretts för olika brott i Sverige och skickat sms till en ung man med innehåll som "I want to fuck you sex sex sex".

Efter avslöjandet 2019 hotade det irakiska försvarsdepartementet att stämma svenska medier som spred vidare uppgifterna. Enligt uttalandet skulle departementet rikta in sig på "utländska partier och tidningar som syftar till att undergräva ministerns person och hans personliga och professionella karriär".