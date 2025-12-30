© Polisen
Den efterlyste mannen.

Polisen efterlyser okänd gängman: "Av synnerlig vikt att han identifieras"

Publicerad 30 december 2025 kl 06.54

Inrikes. Polisen går nu ut med bilder på en man som misstänks för ett grovt brott med koppling till organiserad brottslighet. Polisen vädjar om hjälp från allmänheten med att identifiera honom.

Enligt polisen togs övervakningsbilderna i södra Stockholm i mitten av augusti 2025.

Mannen misstänks ha varit inblandad i ett allvarligt brott inom den kriminella miljön – och utredarna bedömer att det är brådskande att få klarhet i hans identitet.

"Det är av synnerlig vikt att identifiera personen", skriver polisen i sin efterlysning.

Polisen uppmanar nu personer som känner igen mannen eller har uppgifter som kan kopplas till honom att höra av sig.

Tips kan lämnas genom att ringa 114 14 eller via polisens tipsformulär på nätet.

