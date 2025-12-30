© Postnord
 

Danmark slutar dela ut brev – efter 400 år

Publicerad 30 december 2025 kl 08.36

Utrikes. Danmark sätter punkt för den statliga brevutdelningen. Idag den 30 december delas de sista breven ut – och därmed avslutas en samhällsservice som funnits sedan 1624. Landets 1.500 ikoniska röda brevlådor ska nu plockas bort.

Danmarks statliga postoperatör Postnord slutar nu helt att dela ut fysiska brev. Beslutet motiveras med kraftiga ekonomiska förluster och ett dramatiskt ras i brevvolymerna.

Postnord redovisade förra året ett rörelseresultat på minus 428 miljoner danska kronor, motsvarande cirka 57 miljoner euro.

Samtidigt har antalet skickade brev minskat med över 90 procent sedan år 2000, i takt med att Danmark blivit ett av världens mest digitaliserade länder.

– Postnord Danmark har en lång historia där breven varit en viktig del, men i och med att Danmark är ett av de mest digitaliserade länderna i världen skickar de flesta danskar inte längre fysiska brev, säger Andreas Brethvad, chef för public affairs och kommunikation på danska Postnord, till Politico.

I stället ska bolaget nu fokusera på paketleveranser kopplade till e-handeln. Åtta av tio danskar handlar regelbundet på nätet, enligt Postnord.

För Sveriges del fortsätter dock Postnord sin brevutdelning – tills vidare.

– I Sverige är förutsättningarna annorlunda. Vårt mål är fortsatt att driva en rikstäckande, självfinansierad och lönsam brevverksamhet till rimliga villkor. Gemensamt för hela koncernen är vår strategi att bli störst och bäst på paket, säger Annemarie Gardshol, vd och koncernchef för Postnord, i ett pressmeddelande.

Samtidigt garanterar dansk lag medborgarnas rätt att skicka och ta emot fysiska brev. När Postnord drar sig ur tar därför det privata distributionsbolaget Dao över ansvaret från årsskiftet. Brev ska då lämnas in i företagets butiker och frankeras med Daos egna frimärken.

Dao uppger att bolaget är redo att ta över uppdraget och får 110 miljoner danska kronor i statliga subventioner. Enligt företaget finns dessutom tecken på att brevskrivande fått ett visst uppsving bland yngre.

– Många tror att breven försvinner, men de spelar fortfarande en viktig roll, säger Daos försäljningschef Lars Balsby.

Postnords beslut får stora konsekvenser. Omkring 1.500 jobb försvinner, och Danmarks 1.500 röda brevlådor tas bort. Tusentals av dem har redan sålts, medan andra ska auktioneras ut, med intäkter till välgörenhet.

Postnord uppger att bolaget är medvetet om att brevlådorna är en ikonisk del av det danska kulturarvet.

Danmark är inte ensamt. Runt om i Europa skär postbolag ned, lägger ut verksamhet på entreprenad eller avvecklar klassiska tjänster. I Tyskland har Deutsche Post redan avskaffat sin flygpost för brev, och i Polen pågår stora personalneddragningar.

