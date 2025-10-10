© Privat
Elisabeth Svantesson poserar med en dosa vitt Velo-snus i Luxemburg inför fredagens möte.

Finansministern lovar ta strid mot EU-prischock på snus

Publicerad 10 oktober 2025 kl 08.37

Ekonomi. EU överväger en kraftig skattehöjning på vitt snus – något som kan göra en dosa upp till 23 kronor dyrare. Finansminister Elisabeth Svantesson (M) säger att Sverige kommer att motsätta sig förslaget vid ett finansministermöte i Luxemburg idag.

Elisabeth Svantesson säger i en intervju med Aftonbladet att det är "helt orimligt" att vitt snus ska beskattas på samma sätt som röktobak.

– Alltså att man ska tvinga Sverige att chockhöja skatten på vitt snus.

Förslaget kommer från EU-kommissionen och är en del av arbetet med att stärka EU:s intäkter. Beslut om tobaksbeskattning kräver enhällighet – något som ger Sverige möjlighet att stoppa det.

– Och det tänker jag ta strid för, säger Elisabeth Svantesson.

Enligt finansministern är snuset ”en kulturfråga” i Sverige, till skillnad från i många andra länder.

Ett kommissionsdokument som tidigare läckt skissade på en minimiskatt motsvarande cirka 1.570 kronor per kilo snus – en ökning på över 650 procent.

– Man vill ha in mer pengar helt enkelt. Men vi kommer vi göra allt vi bara kan för att bekämpa detta, säger Elisabeth Svantesson till Aftonbladet.

Finansministrarna ska diskutera fråga under fredagen, och enligt Svantesson kommer regeringen att lägga fram Sveriges linje.

Hon konstaterar att denna typ av beslut fattas enhälligt inom EU – och att Sverige har veto.

